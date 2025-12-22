ETV Bharat / bharat

'अलर्ट रहने की जरूरत', असम के CM ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई

असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर गहरी चिंता जताई.

Assam CM voices grave concern over atrocities on Hindus in Bangladesh
असम के CM ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 7:00 PM IST

नगांव (असम): असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरों पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है. वहीं, असम और पूरे नॉर्थ-ईस्ट को अलर्ट और सतर्क रहना चाहिए.

नगांव जिले के बटद्रवा इलाके के अपने दौरे के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, "मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की परेशान करने वाली घटनाएं हुई हैं, जिसमें लोगों को जिंदा जलाने की खबरें भी शामिल हैं." उन्होंने यह भी बताया कि बांग्लादेश में नेताओं और अभी सत्ता में बैठे लोगों ने कई मौकों पर नॉर्थ-ईस्ट इलाके को अपने कंट्रोल में लाने की बात कही है.

'अलर्ट रहने की जरूरत'
डॉ सरमा ने कहा, “बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह हमारे लिए गंभीर चिंता की बात है. हिंदुओं पर गंभीर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं. हम घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं. अलग-अलग समय पर बांग्लादेश से असम में लोगों के आने के ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हुए हमें स्थिति पर पैनी नजर रखने और पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है.”

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बॉर्डर पार ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इलाके के हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए अधिक जागरूकता की जरूरत पर जोर दिया.

सीएम का बटद्रवा कल्चरल प्रोजेक्ट का दौरा
इससे पहले दिन में डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान बटद्रवा थान के पास बटद्रवा कल्चरल प्रोजेक्ट का दौरा किया. 220 रुपये करोड़ के इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 दिसंबर को करने वाले हैं.

साइट का मुआयना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट का लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और बाकी काम उद्घाटन के एक महीने के अंदर पूरा हो जाएगा. उन्होंने बताया कि अमित शाह प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और बाद में उसी दिन गुवाहाटी में कई प्रोग्राम में शामिल होंगे.

एक और छात्र नेता की मौत
इस बीच बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिमी शहर खुलना में सोमवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने छात्र नेता मोतालेब शिकदार को गोली मार दी. दोपहर के करीब गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. यह घटना प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के कुछ दिनों बाद हुई है.

