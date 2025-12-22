ETV Bharat / bharat

'अलर्ट रहने की जरूरत', असम के CM ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई

नगांव (असम): असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरों पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है. वहीं, असम और पूरे नॉर्थ-ईस्ट को अलर्ट और सतर्क रहना चाहिए.

नगांव जिले के बटद्रवा इलाके के अपने दौरे के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, "मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की परेशान करने वाली घटनाएं हुई हैं, जिसमें लोगों को जिंदा जलाने की खबरें भी शामिल हैं." उन्होंने यह भी बताया कि बांग्लादेश में नेताओं और अभी सत्ता में बैठे लोगों ने कई मौकों पर नॉर्थ-ईस्ट इलाके को अपने कंट्रोल में लाने की बात कही है.

'अलर्ट रहने की जरूरत'

डॉ सरमा ने कहा, “बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह हमारे लिए गंभीर चिंता की बात है. हिंदुओं पर गंभीर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं. हम घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं. अलग-अलग समय पर बांग्लादेश से असम में लोगों के आने के ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हुए हमें स्थिति पर पैनी नजर रखने और पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है.”

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बॉर्डर पार ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इलाके के हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए अधिक जागरूकता की जरूरत पर जोर दिया.