असम: CM विजिलेंस सेल के DSP की संदिग्ध मौत, होटल के कमरे में मिला शव
असम में CM विजिलेंस सेल के एक ऑफिसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. बोंगाईगांव में होटल के कमरे में उनका शव मिला.
Published : October 22, 2026 at 6:24 PM IST
बोंगाईगांव (असम): बोंगाईगांव जिले में गुरुवार को एक होटल के कमरे में असम के मुख्यमंत्री की स्पेशल विजिलेंस सेल के एक पुलिस उपाधीक्षक (DSP) की सड़ी-गली हालत में लाश मिली. पुलिस ने बताया कि खड़गेश्वर राभा (56) बोंगाईगांव शहर के होटल जाह्नवी रीजेंसी के कमरा नंबर 102 में मृत पाए गए.
पुलिस के मुताबिक, डीएसपी राभा ने 18 अक्टूबर को होटल में चेक-इन किया था. अधिकारी ने 20 अक्टूबर की रात को होटल से डिनर ऑर्डर किया था और फिर उनके बारे में कुछ पता नहीं चला और गुरुवार (22 अक्टूबर) को होटल के कमरे में उनकी सड़ी-गली बॉडी मिली.
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जांच के बाद, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.
डीएसपी खड़गेश्वर राभा की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी पत्नी और बेटा कामरूप जिले के बोको में अपने घर से बोंगाईगांव पहुंच गए हैं. परिवार वालों के अनुसार, राभा कुछ समय से बीमार थे और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था.
बोंगाईगांव पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि होटल का कमरा किशोर हालोई नाम के एक व्यक्ति ने बुक किया गया था. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि CM विजिलेंस ऑफिसर के लिए किसी और ने होटल का कमरा क्यों बुक किया? दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान पुलिस ऑफिसर बोको में अपने घर के बजाय दूसरे जिले बोंगाईगांव में क्यों थे? ये सभी पहलू अब पुलिस की जांच में चर्चा का विषय बन गए हैं.
मीडिया से बात करते हुए, असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मृतक खड़गेश्वर राभा का स्वास्थ्य काफी समय से ठीक नहीं थी. क्या उनकी मौत का स्वास्थ्य से कोई संबंध है, यह अभी पता नहीं चल पाया है क्योंकि मौत पर कोई भी नतीजा अंतिम पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट पर निर्भर करता है.
जांच अधिकारी ने यह भी पाया कि मृतक 18 अक्टूबर से होटल के कमरे में रह रहा था और उसने होटल के रजिस्टर के लिए 20 अक्टूबर को आखिरी बार खाना ऑर्डर किया था. अब, स्थिति शक के दायरे में है कि 20 अक्टूबर की रात के बाद ऐसा क्या हुआ? जिससे होटल के कमरे में असम के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मौत हो गई.
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