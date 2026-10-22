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असम: CM विजिलेंस सेल के DSP की संदिग्ध मौत, होटल के कमरे में मिला शव

असम: CM विजिलेंस सेल के DSP की संदिग्ध मौत, होटल में मिला शव ( File/ ANI )

बोंगाईगांव (असम): बोंगाईगांव जिले में गुरुवार को एक होटल के कमरे में असम के मुख्यमंत्री की स्पेशल विजिलेंस सेल के एक पुलिस उपाधीक्षक (DSP) की सड़ी-गली हालत में लाश मिली. पुलिस ने बताया कि खड़गेश्वर राभा (56) बोंगाईगांव शहर के होटल जाह्नवी रीजेंसी के कमरा नंबर 102 में मृत पाए गए.

पुलिस के मुताबिक, डीएसपी राभा ने 18 अक्टूबर को होटल में चेक-इन किया था. अधिकारी ने 20 अक्टूबर की रात को होटल से डिनर ऑर्डर किया था और फिर उनके बारे में कुछ पता नहीं चला और गुरुवार (22 अक्टूबर) को होटल के कमरे में उनकी सड़ी-गली बॉडी मिली.

एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जांच के बाद, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. डीएसपी खड़गेश्वर राभा की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी पत्नी और बेटा कामरूप जिले के बोको में अपने घर से बोंगाईगांव पहुंच गए हैं. परिवार वालों के अनुसार, राभा कुछ समय से बीमार थे और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था.