असम के CM ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि केस किया, 500 करोड़ रु. का हर्जाना मांगा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ बेबुनियाद, राजनीति से प्रेरित और बदनाम करने वाले आरोप लगाए.
Published : February 10, 2026 at 3:52 PM IST
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और गौरव गोगोई के खिलाफ 500 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए मानहानि केस किया है. सरमा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर उनके खिलाफ झूठे, गलत इरादे से और बदनाम करने के लिए आरोप लगाए.
एक्स पोस्ट में, सरमा ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है. उन्होंने लिखा, "आज, मैंने कांग्रेस नेताओं जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और गौरव गोगोई के खिलाफ 500 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए मानहानि का केस किया है, क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये मेरे खिलाफ झूठे, गलत इरादे वाले और बदनाम करने वाले आरोप लगाए हैं."
यह कानूनी कार्यवाही 4 फरवरी को गुवाहाटी में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर राजीव भवन में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई है, जहां कांग्रेस नेताओं ने मिलकर whoishbs.com नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की थी.
मीडिया से बात करते हुए, कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि वेबसाइट में मुख्यमंत्री की संपत्ति, जमीन और वित्तीय हितों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पोर्टल पर दी गई जानकारी पब्लिक में मौजूद रिकॉर्ड, चुनावी हलफनामे और डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है.
असम कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर असम के अलग-अलग हिस्सों में करीब 12,000 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वेबसाइट पर दिखाई गई प्रॉपर्टी और दौलत के बारे में सरमा से जवाब मांग रही है.
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि सरमा की संपत्ति की घोषणाओं में पिछले कुछ वर्षों में गंभीर गड़बड़ियां थीं और कहा कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठते हैं. कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि वेबसाइट 'लोगों के सामने तथ्य रखने' के लिए शुरू की गई थी और कहा कि पार्टी इस मुद्दे को आगे बढ़ाती रहेगी.
कांग्रेस नेताओं ने इस पहल को अपने चुनाव अभिया का हिस्सा बताया, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार की नाकामियों और कथित तौर पर सत्ता के गलत इस्तेमाल को सामने लाना था. उन्होंने यह भी दावा किया कि वेबसाइट लॉन्च होने के तुरंत बाद थोड़ी देर के लिए तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
मुख्यमंत्री सरमा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को बेबुनियाद, राजनीति से प्रेरित और बदनाम करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि उनकी सभी संपत्ति कानूनी नियमों के अनुसार घोषित की गई है और कांग्रेस के दावों को उनकी छवि खराब करने की कोशिश बताया.
उसी दिन 9 फरवरी को सरमा ने कहा कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए और पब्लिक डोमेन में लगाए गए गैर-जिम्मेदाराना और गुमराह करने वाले आरोपों को चुनौती देने के लिए कानूनी मदद लेने का फैसला किया है. एक दिन बाद उन्होंने अब कानूनी रास्ता अपना लिया है.
