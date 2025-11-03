ETV Bharat / bharat

17 नहीं अब आठ दिसंबर तक आरोपपत्र दाखिल करेगी SIT, असम सीएम ने दिया निर्देश

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जुबीन गर्ग मामले में आरोपपत्र दाखिल करने की समय सीमा में कटौती कर दी है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (IANS)
ETV Bharat Hindi Team

November 3, 2025

गुवाहाटी: सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) को आठ दिसंबर तक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, जिससे पहले की समय सीमा नौ दिन कम हो गई है. इसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को दी. सरमा ने मीडियाकर्मियों को बताया कि जांच अपने अंतिम चरण में है और रिपोर्ट समय पर दाखिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, "जुबीन के मामले में आरोपपत्र पहले 17 दिसंबर को दाखिल किया जाना था, लेकिन मैंने एसआईटी को इसे आठ दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है. हम हर पहलू के लिए पूरी तरह तैयार हैं." सीएम ने कहा, "आज मैं यह नहीं कह रहा कि जुबीन की मौत एक दुर्घटना है.यह एक हत्या है. हमें 17 दिसंबर से पहले हत्या के मामले में आरोपपत्र दाखिल करना होगा और हम इसके लिए तैयार हैं."

'गृह मंत्रालय की मंजूरी अनिवार्य'
सरमा ने कहा कि चूंकि घटना भारत के बाहर हुई थी इसलिए प्रक्रियागत आवश्यकताओं के कारण प्रक्रिया धीमी हो गई है, जिससे आरोपपत्र दाखिल करने से पहले गृह मंत्रालय से पूर्व अप्रूवल लेना आवश्यक हो गया है. उन्होंने कहा, "चूंकि यह मामला विदेशी धरती पर घटित घटनाओं से संबंधित है, इसलिए गृह मंत्रालय की मंजूरी अनिवार्य है. मैंने मंजूरी में तेजी लाने के लिए रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की."

कब तक दाखिल हो सकता है आरोप पत्र?
सरमा के अनुसार एसआईटी अगले तीन-चार दिनों में औपचारिक रूप से गृह मंत्रालय से संपर्क करेगी और आरोपपत्र 7 से 10 दिसंबर के बीच दाखिल होने की उम्मीद है. यह घोषणा असम भर में बढ़ते जन आक्रोश और दिवंगत गायक के लिए न्याय की मांग को लेकर भावनात्मक अपीलों के बीच हुई है. गर्ग का राज्य के संगीत और फिल्म उद्योग में एक प्रतिष्ठित स्थान था.

जुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु ने व्यापक शोक और अटकलों को जन्म दिया है. फैंस और विपक्षी नेताओं ने समान रूप से जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है. असम सरकार द्वारा गठित एसआईटी को उनकी मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों की जांच का काम सौंपा गया है, जिसे अधिकारियों ने गहरी जनभावना का मामला बताया है.

सरमा ने पूरी तरह से निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और आश्वासन दिया कि घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में कथित तौर पर डूबने की घटना के बाद निधन हो गया. वह पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के लिए वहां गए थे.

