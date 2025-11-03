ETV Bharat / bharat

17 नहीं अब आठ दिसंबर तक आरोपपत्र दाखिल करेगी SIT, असम सीएम ने दिया निर्देश

गुवाहाटी: सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) को आठ दिसंबर तक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, जिससे पहले की समय सीमा नौ दिन कम हो गई है. इसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को दी. सरमा ने मीडियाकर्मियों को बताया कि जांच अपने अंतिम चरण में है और रिपोर्ट समय पर दाखिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, "जुबीन के मामले में आरोपपत्र पहले 17 दिसंबर को दाखिल किया जाना था, लेकिन मैंने एसआईटी को इसे आठ दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है. हम हर पहलू के लिए पूरी तरह तैयार हैं." सीएम ने कहा, "आज मैं यह नहीं कह रहा कि जुबीन की मौत एक दुर्घटना है.यह एक हत्या है. हमें 17 दिसंबर से पहले हत्या के मामले में आरोपपत्र दाखिल करना होगा और हम इसके लिए तैयार हैं."

'गृह मंत्रालय की मंजूरी अनिवार्य'

सरमा ने कहा कि चूंकि घटना भारत के बाहर हुई थी इसलिए प्रक्रियागत आवश्यकताओं के कारण प्रक्रिया धीमी हो गई है, जिससे आरोपपत्र दाखिल करने से पहले गृह मंत्रालय से पूर्व अप्रूवल लेना आवश्यक हो गया है. उन्होंने कहा, "चूंकि यह मामला विदेशी धरती पर घटित घटनाओं से संबंधित है, इसलिए गृह मंत्रालय की मंजूरी अनिवार्य है. मैंने मंजूरी में तेजी लाने के लिए रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की."

कब तक दाखिल हो सकता है आरोप पत्र?

सरमा के अनुसार एसआईटी अगले तीन-चार दिनों में औपचारिक रूप से गृह मंत्रालय से संपर्क करेगी और आरोपपत्र 7 से 10 दिसंबर के बीच दाखिल होने की उम्मीद है. यह घोषणा असम भर में बढ़ते जन आक्रोश और दिवंगत गायक के लिए न्याय की मांग को लेकर भावनात्मक अपीलों के बीच हुई है. गर्ग का राज्य के संगीत और फिल्म उद्योग में एक प्रतिष्ठित स्थान था.