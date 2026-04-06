हिमंत की पत्नी ने 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाने पर पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कराया
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज कहा कि 'असम में कांग्रेस खत्म हो गई है'.
Published : April 6, 2026 at 10:50 AM IST
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा ने आधी रात को पानबाजार पुलिस स्टेशन की क्राइम ब्रांच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कराया. पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिनिकी भुयान शर्मा पर विदेशी पासपोर्ट और बिजनेस को लेकर आरोप लगाए.
सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने दावा किया था कि रिनिकी भुइयां शर्मा के पास तीन देशों के एक्टिव पासपोर्ट हैं और विदेशों में इन्वेस्टमेंट और एसेट्स हैं. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने रिनिकी भुइयां शर्मा पर मिस्र, यूएई और एंटीगुआ और बारबुडा के पासपोर्ट होने का आरोप लगाया.
Congress leader Pawan Khera says, " ... are they denying that they have no property in dubai? are they denying that they have no company in america? are they denying that they…
रिनिकी भुइयां शर्मा ने कहा, 'लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं. दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा झूठ कभी नहीं सुना.' चीफ मिनिस्टर की पत्नी ने उन आरोपों का भी जवाब दिया कि उनके पास तीन देशों के एक्टिव पासपोर्ट हैं. उन्होंने कहा, 'दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोटोशॉप का इस्तेमाल करके किया गया है. असम पुलिस जांच करेगी और सच सामने लाएगी.'
अगर मैंने विदेश में 52,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे असम में क्यों रहना चाहिए? लगता है उन्होंने आंकड़े देने में गलती की है. अगर ऐसा है तो 3-4 राज्य मेरे अंडर आ जाएंगे. सब कुछ कानूनी तौर पर होगा.' रिनिकी भुयान शर्मा अपने वकील देवजीत लोन सैकिया के साथ आधी रात को पानबाजार पुलिस स्टेशन की क्राइम ब्रांच पहुंची.
Asaam CM Himanta Biswa Sarma says, " he had it in his head that people in assam are stupid, and he'll talk nonsense.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस 'खत्म' हो गई है, साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और पवन खेड़ा के बीच चल रहे पासपोर्ट विवाद में पाकिस्तानी लिंक के अपने आरोपों को दोहराया, जिसमें उनकी पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा से जुड़े दावे शामिल हैं.
Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " on march 27th, i sent a message to a journalist in assam saying something was about to happen. the police would decide whether to arrest pawan khera or not... this is a crime against the country. rahul gandhi used the word…
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा, 'असम में कांग्रेस खत्म हो गई है. कल 'सट्टा बाजार' का रेट देखिए. यह आरोप लगाने के बाद एनडीए की सीटें 99 हो गई. सुबह एनडीए के लिए यह 94 थी. रात तक, यह 99 हो गई. बस एक संकेत है, आज मेरी मीटिंग में और लोग होंगे. कांग्रेस ने वीपी सिंह के बेटे को भी इसी तरह फंसाया था.'
Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " congress is finished in assam. just look at the 'satta bazar' rate yesterday. after making this allegation, the seats for nda went up to 99. in the morning, it was 94 for nda. by night, it became 99. just an indication, today…
अपना हमला तेज करते हुए, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और पवन खेड़ा से कथित विदेशी लिंक पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'आपने पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से मदद क्यों ली? तो हमारे बारे में जो कुछ भी कहा गया है, हम कोर्ट जाएंगे, सब कुछ, लेकिन मेरा आरोप है कि पाकिस्तान गौरव गोगोई की मदद क्यों कर रहा है.'