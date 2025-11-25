ETV Bharat / bharat

असम विधानसभा में बहुविवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक पेश, दूसरी शादी करने पर होगी जेल

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने विधानसभा में असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पेश किया. इसमें दूसरी शादी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है.

Assam CM Himanta Biswa Sarma tables bill in Assembly to Ban Polygamy in State
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (File/ IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 25, 2025 at 6:04 PM IST

गुवाहाटी: असम सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पेश किया. इसे पूरे राज्य में बहुविवाह पर बैन लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 पेश किया. इसमें एक से ज्यादा विवाह करने वाले लोगों और ऐसी शादियों में मदद करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है.

विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने मौजूदा जीवनसाथी से कानूनी तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए सात साल तक की जेल और जुर्माने का प्रस्ताव है.

पिछली शादी छिपाने पर 10 साल की जेल: विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि अगर कोई व्यक्ति धोखे से पिछली शादी छिपाकर दोबारा शादी करता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है.

पुजारियों और काजियों के लिए सजा का प्रावधान: इसी तरह, असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पुजारी या काजी जो प्रस्तावित कानून का उल्लंघन करके बहुविवाह करवाता है या मान्यता देता है, उसे दो साल तक की जेल और ₹1.5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है.

मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
असम सरकार के मुताबिक, यह विधेयक जवाबदेही बढ़ाता है और इसमें गांव के मुखिया (गांव के प्रधान), गांव के बड़े-बुजुर्ग, सामाजिक नेता और काजी भी शामिल हैं जो जानबूझकर एक से ज्यादा शादियों का समर्थन करते हैं या उन्हें बढ़ावा देते हैं. उन माता-पिता या अभिभावक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो जानबूझकर बच्चों की पिछली शादी को छिपाते हैं.

कानूनी एकरूपता और महिलाओं की सुरक्षा
राज्य सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद महिलाओं को शोषण से बचाना, विवाह में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और राज्य के सभी समुदायों में शादी के कानूनों को समान रूप से लागू करना सुनिश्चित करना है.

चर्चा के बाद विधेयक के पारित होने की उम्मीद
विधानसभा में पेश होने के बाद अब सदन में विधेयक पर विस्तार में विचार-विमर्श और बहस होगी. उम्मीद है कि सरकार अलग-अलग पार्टियों के विधायकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर सलाह-मशविरा करेगी और उन्हें दूर करेगी. असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025, विधानसभा में चर्चा के बाद पास होने की उम्मीद है.

