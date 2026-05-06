असम के सीएम हिमंता ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, जल्द ही सरकार बनाएंगे
नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद आयोजित किए जाने की संभावना है.
Published : May 6, 2026 at 1:25 PM IST
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अपना इस्तीफा राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सौंप दिया. इसके साथ ही भाजपा के नेतृत्व में नयी सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया.
बता दें कि 4 मई को असम विधानसभा चुनाव 2026 में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है. भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें जीती. असम में विधानसभा चुनाव नौ अप्रैल को एक चरण में हुए थे और मतगणना चार मई को हुई थी.
I had the privilege of calling upon Hon’ble Governor Shri @Laxmanacharya54 and formally initiating the process for formation of the new government by tendering my resignation as Chief Minister and recommending the dissolution of the 15th Assam Legislative Assembly.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 6, 2026
Hon’ble… pic.twitter.com/31vx0XKKzg
इस बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘असम चुनाव 2026 के परिणामों की औपचारिक अधिसूचना के बाद और नयी सरकार के गठन को सुगम बनाने के लिए डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने आज लोक भवन में माननीय राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया और साथ ही उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी इस्तीफा सौंप दिया.’’
पोस्ट में कहा गया कि राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नयी सरकार के पदभार संभालने तक सरमा से कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का अनुरोध किया है.
वहीं लोक भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए सरमा ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है. सरमा ने कहा, ‘‘यह ऐतिहासिक जीत है, इसलिए हमने इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है.’’
असम के नए मुख्यमंत्री का चयन केंद्रीय पर्यवेक्षकों जे. पी. नड्डा और नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक में किया जाएगा.
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