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असम के सीएम हिमंता ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, जल्द ही सरकार बनाएंगे

असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंपे जाने के बाद बात करते मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा. ( PTI )

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अपना इस्तीफा राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सौंप दिया. इसके साथ ही भाजपा के नेतृत्व में नयी सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया.

बता दें कि 4 मई को असम विधानसभा चुनाव 2026 में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है. भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें जीती. असम में विधानसभा चुनाव नौ अप्रैल को एक चरण में हुए थे और मतगणना चार मई को हुई थी.

इस बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘असम चुनाव 2026 के परिणामों की औपचारिक अधिसूचना के बाद और नयी सरकार के गठन को सुगम बनाने के लिए डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने आज लोक भवन में माननीय राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया और साथ ही उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी इस्तीफा सौंप दिया.’’