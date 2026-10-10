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हिमंता बोले चुनाव हारकर फ्रस्ट्रेट विपक्ष कर रहा तमाशा, देश पीएम मोदी के साथ, राहुल ये चमत्कार करें तो सवाल पूछना

हिमंता बिस्वा सरमा का हरिद्वार दौरा ( Etv Bharat )

हरिद्वार: देश की राजधानी दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है. दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर जहां प्रदर्शनकारियों के तरह-तरह के बयान आ रहे हैं तो वहीं हरिद्वार पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. हिमंता ने विपक्ष, राहुल गांधी और काकरोच पार्टी को भी आड़े लिया.

हिमंता बिस्वा सरमा ने विपक्ष को फ्रस्ट्रेट बताया: असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हो रहे विपक्ष के प्रदर्शन को तमाशा बताया है. हिमंता ने कहा कि लगातार चुनावी हार से विपक्ष के नेता फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं. अब फ्रस्ट्रेट विपक्ष प्रदर्शन के नाम पर तमाशा कर रहा है. असम के सीएम ने राहुल गांधी पर पूछे गए सवाल पर कहा कि जब वो चंद्रयान और मंगलयान पर जाएंगे तो तब मुझसे उनके बारे में पूछना.