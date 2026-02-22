ETV Bharat / bharat

CM हिमंत का प्रियंका गांधी पर हमला, कहा- असम दौरे के बीच वह अंदरूनी कलह सुलझाने में व्यस्त रहीं

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए असम के अपने हालिया दौरे को लेकर हमला किया. उन्होंने कहा कि वह वह राज्य का दौरा करने नहीं बल्कि कलह सुलझाने आई थीं. इस चक्कर में उन्हें तड़के 3 बजे तक जागना पड़ा.

असम में कांग्रेस की नेशनल जनरल सेक्रेटरी और स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन प्रियंका गांधी के दो दिन के असम दौरे के दौरान सुबह 3 बजे तक काम करने को लेकर हो रही जोरदार चर्चा के दौरान, बीजेपी के सीनियर नेता और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम कांग्रेस का एक सीक्रेट अंदरूनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखकर इस बारे में टिप्पणी की.

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रियंका गांधी काम करने नहीं आई थीं बल्कि अपने अंदरूनी झगड़ों को शांत कराने आईं थीं. 19 फरवरी को प्रियंका गांधी एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर 2026 में अगले विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट चुनने में हिस्सा लेने के लिए दो दिन के दौरे पर असम आईं थीं.

जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने के अलावा, कांग्रेस की टॉप लीडर ने खुद सुबह 3 बजे तक बड़ी संख्या में नेताओं के साथ वन-ऑन-वन ​​मीटिंग की. इस मैराथन मीटिंग चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी. शनिवार रात मीडिया को कांग्रेस का एक सीक्रेट अंदरूनी पेपर दिखाते हुए, हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि प्रियंका गांधी को एआईसीसी के असम के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भंवर जितेंद्र सिंह के गौरव गोगोई को भेजे गए एक इंस्ट्रक्शन लेटर से शुरू हुए झगड़े को सुलझाने में रात बितानी पड़ी.