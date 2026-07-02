असम के CM ने किरेन रिजिजू से बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की, कहा- सरकार तेज करेगी पुनर्वास कार्य
दिल्ली दौरे पर आए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और राजीव रंजन सिंह से मुलाकात की.
Published : July 2, 2026 at 6:16 PM IST
नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को नई दिल्ली में संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की. बैठक के दौरान उन्होंने राज्य भर में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की कोशिशों को मजबूत करने पर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा में राज्य भर में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की कोशिशों को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया.
सरमा ने कहा, "हमारी डबल इंजन सरकार पुनर्वास की कोशिशों को तेज करेगी और हम इन बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों की रोजी-रोटी को फिर से बहाल करने में मदद करेंगे."
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके द्विवेदी और असम भवन की रेजिडेंट कमिश्नर कविता पद्मनाभन भी मौजूद थीं, जिसमें इस साल राज्य में आई मानसून बाढ़ के बाद राहत, पुनर्वास और लंबे समय तक चलने वाले रिकवरी के कामों में केंद्र और असम सरकार के लगातार समन्वय पर जोर दिया गया.
Today in Delhi, I had a fruitful meeting with Hon’ble Union Minister Shri @KirenRijiju Ji.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 2, 2026
I conveyed him gratitude for his recent visit to Assam to review the flood situation. During our meeting he also shared some very valuable observations.
Our double engine government… pic.twitter.com/kqMPynYFR5
बैठक की जानकारी देते हुए सीएम सरमा ने कहा कि उन्होंने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हाल ही में असम आए केंद्रीय मंत्री का शुक्रिया अदा किया. सरमा ने ट्वीट किया, "आज दिल्ली में, मेरी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ एक अच्छी मीटिंग हुई. मैंने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हाल ही में उनके असम दौरे के लिए उनका शुक्रिया अदा किया. हमारी बैठक के दौरान उन्होंने कुछ बहुत काम की बातें भी साझा कीं."
Had a meeting with Hon’ble Chief Minister of Assam Dr. @himantabiswa ji at my New Delhi residence. Complimented him for proactive steps taken to secure the people of Assam during monsoon floods. His dynamic leadership is taking Assam to an unprecedented level of development. pic.twitter.com/eLiiqg4qkB— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 2, 2026
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने भी एक एक्स पोस्ट में कहा कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री से अपने नई दिल्ली स्थित घर पर मुलाकात की और मानसून में आई बाढ़ के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के लिए उनकी तारीफ की. रिजिजू ने लिखा, "असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में अपने घर पर मुलाकात की. मानसून में आई बाढ़ के दौरान असम के लोगों को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए सक्रिय कदमों के लिए उनकी तारीफ की. उनका शानदार नेतृत्व असम को विकास के ऐसे स्तर पर ले जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ."
ललन सिंह से भी मिले सीएम सरमा
इस बीच, सरमा ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह से भी उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और मत्स्य पालन और डेयरी सेक्टर में असम की क्षमता को बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की. मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि चर्चा मछली उत्पादन बढ़ाकर और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर मत्स्य पालन क्षेत्र में असम की अपार क्षमता का इस्तेमाल करने पर केंद्रित थी.
Had a very good conversation with Hon’ble Union Minister Shri @LalanSingh_1 ji. His vast experience and deep understanding of the sector were reflected in the valuable insights he shared.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 2, 2026
We had a productive discussion on harnessing Assam’s immense potential in the fisheries… pic.twitter.com/SXauSaEkI3
सरमा ने कहा, "मत्स्य पालन क्षेत्र में असम की अपार क्षमता का इस्तेमाल करने पर हमारी अच्छी चर्चा हुई. मछली का उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ, हमने मूल्य श्रृंखला को मजबूत करके, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके और बाजार पहुंच बढ़ाकर मछली एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर भी विचार किया."
उन्होंने कहा, "आने वाले दिनों में, हम इन विचारों को ठोस नतीजों में बदलने की दिशा में काम करेंगे, जिससे असम मछली उत्पादन और मछली एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा हब बन सके."
दुग्ध उद्योग पर सीएम सरमा ने कहा, "हमने पशु चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाकर, पशु औषधि केंद्र बनाकर, टेट्रापैक (UHT) और मिल्क पाउडर प्लांट लगाकर, और कृत्रिम गर्भाधान के जरिये मौजूदा मवेशियों की संख्या में सुधार करके अपने डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने पर भी चर्चा की."
आज असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री @himantabiswa जी से आत्मीय एवं सार्थक मुलाकात हुई। राज्य के मत्स्य एवं डेयरी क्षेत्रों के समग्र विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।— Rajiv Ranjan (Lalan) Singh (@LalanSingh_1) July 2, 2026
मुलाकात के दौरान असम में मत्स्य क्षेत्र की अपार संभावनाओं का बेहतर उपयोग, मछली उत्पादन… pic.twitter.com/DyMgABKHPq
बातचीत के नतीजों पर भरोसा जताते हुए, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, "मुझे भरोसा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मिलकर किए गए प्रयासों से असम के मछली पालन और डेयरी सेक्टर का विकास तेज होगा, जिससे किसानों, उद्यमियों और ग्रामीण आजीविका के लिए ज्यादा अवसर पैदा होंगे."
सिंह ने कहा कि बैठक में दुग्ध सहकारी समिति को मजबूत करने, पशु चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने, पशु औषधि केंद्र बनाने, टेट्रा पैक (UHT) और मिल्क पाउडर प्लांट लगाने और कृत्रिम गर्भाधान के जरिये जानवरों की स्थिति सुधारने पर भी बात हुई.
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