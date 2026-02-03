'मियां' बोलना CM हिमंत बिस्वा सरमा को पड़ सकता है भारी, असम सिविल सोसाइटी ने दर्ज करायी FIR
असम के CM डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा पर सांप्रदायिक और भड़काऊ बयान फैलाने का आरोप लगा है.
Published : February 3, 2026 at 1:06 PM IST
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है. उन पर पिछले कुछ दिनों से बंगाली मूल के मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत भरे और भड़काऊ बयान देने का आरोप है.
सोमवार को 'असम सिविल सोसाइटी' की ओर से अध्यक्ष हाफिज राशिद अहमद चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल मन्नान और कार्यकारी सदस्य अब्दुर रहीम सिकदार ने गुवाहाटी के लतासिल थाने में मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. लतासिल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने यह शिकायत स्वीकार कर ली है.
शिकायत के साथ 18 पन्नों का शपथ पत्र, अखबारों के लेख और एक पेन ड्राइव भी सौंपी गई है जिसमें वीडियो क्लिप मौजूद है. शिकायत में कहा गया है कि 24 से 29 जनवरी के बीच, मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने मीडिया के सामने बंगाली मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर सांप्रदायिक और भड़काऊ टिप्पणियां कीं. उन्होंने उनके लिए 'मियां' शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मकसद एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत और दुश्मनी फैलाना था.
शिकायत में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि समाचार रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री के नफरत भरे भाषण से उकसाकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में समुदाय के खिलाफ डराने-धमकाने और सजा देने की घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं. शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री के बयान ने सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ दिया है, और यह भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 192, 196, 197, 299, 302 और 353 के तहत दंडनीय अपराध है.
सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के हित में, और नफरत भरे भाषण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, शिकायतकर्ताओं ने लतासिल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ इन धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.
इसे भी पढ़ेंः