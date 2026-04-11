सालासर बालाजी के दरबार में पहुूंचे हिमंत बिस्वा सरमा, राहुल गांधी और पवन खेड़ा को लेकर बोले अपशब्द
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सालासर बालाजी में पूजा-अर्चना के बाद विपक्ष पर तीखा हमला बोला और भाजपा की जीत का दावा किया.
Published : April 11, 2026 at 6:36 PM IST
चूरू: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा शनिवार को चूरू जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे. चुनावी प्रचार की व्यस्तता और शोर-शराबे से दूर वे बालाजी महाराज के दरबार में पहुंचे और चरणों में मत्था टेककर देश की सुख-समृद्धि तथा शांति की कामना की. मंदिर से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम सरमा ने कहा कि वे अक्सर बालाजी के दर्शन करने आते रहते हैं. असम विधानसभा चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं, इसलिए मन में भाव उठा कि बालाजी दर्शन कर लें. उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि दर्शन बहुत अच्छे हुए तथा प्रसाद भी स्वादिष्ट लगा.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला बोला और राहुल गांधी और पवन खेड़ा को ‘पागल’ तक कह डाला. सरमा ने विपक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर किए जा रहे फेक प्रचार और फोटोशॉप वाली तस्वीरों पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि “कहीं से भी फोटोस्टेट उठाकर कुछ भी बोल देते हैं. थोड़ी जो मर्यादा रखनी चाहिए, वो भी नहीं रखते. एक बच्चा भी फोटोशॉप बेहतर तरीके से करता है.”
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असम में जीत का दावा: असम चुनाव के परिणामों को लेकर सीएम सरमा ने पूर्ण विश्वास जताया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "परिणाम बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी." साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर भी बात की और कहा कि वहां भाजपा के लोग मजबूती से लड़ रहे हैं और सकारात्मक खबरें आ रही हैं. सरमा ने ऐलान किया कि 15 तारीख से वे खुद पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए मौजूद रहेंगे. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सभी सनातनी लोग एक तरफा वोट कर रहे हैं, जिससे भाजपा की जीत सुनिश्चित है.
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