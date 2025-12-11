ETV Bharat / bharat

दो बार कैंसर को मात देने वालीं मिनाती बोरठाकुर बनीं प्रेरणा, समाज को दिया महत्वपूर्ण संदेश

मिनाती बोरठाकुर कहती हैं कि मरीजों को डरना नहीं चाहिए. डर बीमारी को फैलने का मौका देता है. आपको हिम्मत से इसका मुकाबला करना चाहिए.

Assam Cancer Survivor Minoti Borthakur inspiring story who dedicated her life for cancer cure
मिनाती बोरठाकुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 7:13 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी: असम के गुवाहाटी की एक असाधारण महिला अदम्य मानसिक शक्ति का प्रतीक हैं. उन्हें जिंदगी में बहुत बड़े दुख झेलने पड़े: पहले तीन बच्चों की मौत हुई और फिर उनके पति की मौत. उन्होंने दो बार कैंसर का सामना किया और जिंदगी के लिए संघर्ष में जीत हासिल कीं. हम बात कर रहे हैं 79 साल की रिटायर्ड कॉलेज टीचर मिनाती बोरठाकुर के बारे में. वह अब अपनी जिंदगी उन अनगिनत लोगों को प्रेरित करने में लगा रही हैं जो कैंसर बीमारी से लड़ रहे हैं.

मिनाती बोरठाकुर असम के जाने-माने कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी (अब कॉटन यूनिवर्सिटी) में अपने करियर से खुश थीं, जहां उन्होंने 1977 में जॉइन किया था. उन्होंने कॉलेज में एक रिसर्चर के तौर पर हिस्सा लेकर, अपने शोध-पत्र कई नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार और जर्नल्स में भेजकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया. व्यस्त कार्यक्रम के बीच, पेट की बीमारी जो अक्सर मिनाती को परेशान करती थी, वह ठीक नहीं हुई. यह बीमारी उन्हें बार-बार परेशान करती थी. एक रिसर्चर और प्रोफेसर के तौर पर व्यस्त जिंदगी के बावजूद, पेट की वह पुरानी बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती गई. वर्षों बाद इस बार-बार होने वाली समस्या का एक भयानक निदान सामने आया: कैंसर.

मिनाती ने ईटीवी भारत को बताया कि अप्रैल 1994 में, मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में किए गए टेस्ट में पता चला कि कैंसर पेट, लिवर, फेफड़े और पैंक्रियाज तक फैल गया है. इतने गंभीर ट्यूमर के साथ, डॉक्टरों ने पहले मुझे एक निराशाजनक भविष्यवाणी बताई, यह अंदाजा लगाते हुए कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने बचे हैं क्योंकि सर्जरी या रेडियोथेरेपी नामुमकिन मानी गई थी.

जान बचाने के लिए लड़ने का पक्का इरादा
फिर, मिनाती बोरठाकुर, जो मौत के करीब थीं, उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए लड़ने का फैसला किया. उनका इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में शुरू हुआ और गुवाहाटी के बी बोरूआ कैंसर संस्थान तक चला. उन्हें दिल तोड़ने वाले साइड इफेक्ट्स हुए: उल्टी और दस्त (दिन में लगभग 25-30 बार), वजन कम होना और बाल झड़ना, और इम्यूनिटी कमजोर होना. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. खुद की देखभाल के लिए, उन्होंने खुद को स्थिर करने और अपने हौसले को बढ़ाने के लिए योग, प्राणायाम (भारतीय पारंपरिक सांस लेने के व्यायाम), और मेडिटेशन का सहारा लिया.

मिनाती बोरठाकुर इसे चमत्कार कहती हैं. वह कहती हैं, "मेरे पति निकुंज बिहारी बोरठाकुर ने भी मेरा बहुत साथ दिया, वे मेरे लिए कैंसर की प्रक्रिया पर किताबें लाते थे. मेरा हौसला उन कहानियों से बढ़ा जो मैंने उन मरीजों के बारे में पढ़ीं जो बीमारी की आखिरी स्टेज से ठीक हो गए थे: अगर दूसरे ठीक हो सकते हैं, तो मैं भी जरूर हो सकती हूं. मेरे विश्वास और मेरे मन की जबरदस्त शक्ति ने, बिना किसी शक के, आखिरकार अविश्वसनीय सफलता हासिल की, मेरे ट्यूमर छोटे होते गए, और मुझे बीमारी से छुटकारा मिल गया."

दूसरी बार बीमारी का लौटना और पति को खोना
मिनाती को 2009 में, दोबारा कैंसर हो गया. अस्पताल में भर्ती अपने पति की देखभाल करते समय मिनाती बोरठाकुर को पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा. मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (TMH) में टेस्ट से पता चला कि कैंसर दूसरी बार वापस आ गया: कैंसर उनके पेल्विस एरिया और रीढ़ की हड्डी में स्टेज फोर में वापस आ गया था. उन्हें पता था कि कैंसर से बचने वाले लोग कभी भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ सकते. दुर्भाग्य से, कैंसर के वापस आने के बहुत ज्यादा तनाव के कारण मुंबई के उनके होटल के कमरे में उनके पति को हार्ट अटैक आ गया. अकेली और टूटी हुई, मिनाती बोरठाकुर को लगा कि उनकी जिंदगी बेकार है. उनकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी और वह बिस्तर पर पड़ गईं. डॉक्टरों को लगा कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें घर भेज दिया.

उस गहरे दुख के बावजूद, उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने घर लौटकर, आठ महीने जोरदार प्राणायाम और मेडिटेशन किया. धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित तौर पर, वह एक बार फिर ठीक होने लगीं. उस मौके पर उन्होंने अपने अनुभव को एक किताब लिखने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका नाम था, "Kolija Kaite Bindhile Ji Choraye Gaan Gaay" (वह चिड़िया जो तब गाती है जब दिल में कांटा चुभता है).

जीवन के लिए वैश्विक प्रेरणा
जब से वह पहली बार ठीक हुई हैं, मिनाती बोरठाकुर ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से कैंसर मरीजों को समर्पित कर दी है. उन्होंने 2000 में गुवाहाटी के डॉ. बी. बरूआ कैंसर इंस्टीट्यूट में मुफ्त काउंसलिंग, मोटिवेशन और लाइफस्टाइल गाइडेंस देना शुरू किया. सेशन प्लान में मानसिक मजबूती बढ़ाना, डाइट और न्यूट्रिशन के जरूरी तत्वों के बारे में सिखाना, और ऑक्सीजन की खपत को बेहतर बनाने के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन करने का सही तरीका सिखाना शामिल है. मिनाती बोरठाकुर, जिन्होंने 24 देशों का दौरा किया है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अन्य देश शामिल हैं, ताकि अस्पतालों और पब्लिक फोरम में जागरूकता फैलाई जा सके और मरीजों को मोटिवेट किया जा सके.

समाज के लिए महत्वपूर्ण संदेश
मिनाती कहती हैं, "लोगों को अपनी जिंदगी में 2 या 3 बार कैंसर की जांच करवानी चाहिए. जल्दी पता चलने पर इलाज बिल्कुल संभव है... मरीजों को डरना नहीं चाहिए. डर बीमारी को फैलने का मौका देता है. आपको हिम्मत से इसका मुकाबला करना चाहिए."

अपनी सेवा के अलावा, उन्होंने 2014 में कैंसर रिसर्च के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को अपना शरीर दान करने का वादा किया है. उनकी पहली किताब, "Mor Oshukhor Ebosor: Ejon Cancer Rogir Obhiggota" ("मेरी बीमारी का एक साल: एक कैंसर मरीज का अनुभव"), कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, जिससे हजारों लोगों में उम्मीद जगी है.

मिनाती बोरठाकुर, जिनकी जिंदगी बड़ी त्रासदी और फिर भी असाधारण हिम्मत से भरी है, पॉजिटिव हेल्थ के लिए राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर सराहे जाने वाले हीरो में से एक हैं.

यह भी पढ़ें- दिल को छू लेने वाला: फीमेल डॉग ने लुटाया प्रेम, दूध पिलाकर बचाई बकरी के बच्चे की जान

TAGGED:

CANCER SURVIVOR MINOTI BORTHAKUR
INSPIRING STORY
MINOTI BORTHAKUR OF ASSAM
CANCER CURE
MINOTI BORTHAKUR STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.