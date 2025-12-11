ETV Bharat / bharat

दो बार कैंसर को मात देने वालीं मिनाती बोरठाकुर बनीं प्रेरणा, समाज को दिया महत्वपूर्ण संदेश

गुवाहाटी: असम के गुवाहाटी की एक असाधारण महिला अदम्य मानसिक शक्ति का प्रतीक हैं. उन्हें जिंदगी में बहुत बड़े दुख झेलने पड़े: पहले तीन बच्चों की मौत हुई और फिर उनके पति की मौत. उन्होंने दो बार कैंसर का सामना किया और जिंदगी के लिए संघर्ष में जीत हासिल कीं. हम बात कर रहे हैं 79 साल की रिटायर्ड कॉलेज टीचर मिनाती बोरठाकुर के बारे में. वह अब अपनी जिंदगी उन अनगिनत लोगों को प्रेरित करने में लगा रही हैं जो कैंसर बीमारी से लड़ रहे हैं.

मिनाती बोरठाकुर असम के जाने-माने कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी (अब कॉटन यूनिवर्सिटी) में अपने करियर से खुश थीं, जहां उन्होंने 1977 में जॉइन किया था. उन्होंने कॉलेज में एक रिसर्चर के तौर पर हिस्सा लेकर, अपने शोध-पत्र कई नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार और जर्नल्स में भेजकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया. व्यस्त कार्यक्रम के बीच, पेट की बीमारी जो अक्सर मिनाती को परेशान करती थी, वह ठीक नहीं हुई. यह बीमारी उन्हें बार-बार परेशान करती थी. एक रिसर्चर और प्रोफेसर के तौर पर व्यस्त जिंदगी के बावजूद, पेट की वह पुरानी बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती गई. वर्षों बाद इस बार-बार होने वाली समस्या का एक भयानक निदान सामने आया: कैंसर.

मिनाती ने ईटीवी भारत को बताया कि अप्रैल 1994 में, मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में किए गए टेस्ट में पता चला कि कैंसर पेट, लिवर, फेफड़े और पैंक्रियाज तक फैल गया है. इतने गंभीर ट्यूमर के साथ, डॉक्टरों ने पहले मुझे एक निराशाजनक भविष्यवाणी बताई, यह अंदाजा लगाते हुए कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने बचे हैं क्योंकि सर्जरी या रेडियोथेरेपी नामुमकिन मानी गई थी.

जान बचाने के लिए लड़ने का पक्का इरादा

फिर, मिनाती बोरठाकुर, जो मौत के करीब थीं, उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए लड़ने का फैसला किया. उनका इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में शुरू हुआ और गुवाहाटी के बी बोरूआ कैंसर संस्थान तक चला. उन्हें दिल तोड़ने वाले साइड इफेक्ट्स हुए: उल्टी और दस्त (दिन में लगभग 25-30 बार), वजन कम होना और बाल झड़ना, और इम्यूनिटी कमजोर होना. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. खुद की देखभाल के लिए, उन्होंने खुद को स्थिर करने और अपने हौसले को बढ़ाने के लिए योग, प्राणायाम (भारतीय पारंपरिक सांस लेने के व्यायाम), और मेडिटेशन का सहारा लिया.

मिनाती बोरठाकुर इसे चमत्कार कहती हैं. वह कहती हैं, "मेरे पति निकुंज बिहारी बोरठाकुर ने भी मेरा बहुत साथ दिया, वे मेरे लिए कैंसर की प्रक्रिया पर किताबें लाते थे. मेरा हौसला उन कहानियों से बढ़ा जो मैंने उन मरीजों के बारे में पढ़ीं जो बीमारी की आखिरी स्टेज से ठीक हो गए थे: अगर दूसरे ठीक हो सकते हैं, तो मैं भी जरूर हो सकती हूं. मेरे विश्वास और मेरे मन की जबरदस्त शक्ति ने, बिना किसी शक के, आखिरकार अविश्वसनीय सफलता हासिल की, मेरे ट्यूमर छोटे होते गए, और मुझे बीमारी से छुटकारा मिल गया."

दूसरी बार बीमारी का लौटना और पति को खोना

मिनाती को 2009 में, दोबारा कैंसर हो गया. अस्पताल में भर्ती अपने पति की देखभाल करते समय मिनाती बोरठाकुर को पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा. मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (TMH) में टेस्ट से पता चला कि कैंसर दूसरी बार वापस आ गया: कैंसर उनके पेल्विस एरिया और रीढ़ की हड्डी में स्टेज फोर में वापस आ गया था. उन्हें पता था कि कैंसर से बचने वाले लोग कभी भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ सकते. दुर्भाग्य से, कैंसर के वापस आने के बहुत ज्यादा तनाव के कारण मुंबई के उनके होटल के कमरे में उनके पति को हार्ट अटैक आ गया. अकेली और टूटी हुई, मिनाती बोरठाकुर को लगा कि उनकी जिंदगी बेकार है. उनकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी और वह बिस्तर पर पड़ गईं. डॉक्टरों को लगा कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें घर भेज दिया.