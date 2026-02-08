ETV Bharat / bharat

गौरव गोगोई का 'पाकिस्तान कनेक्शन', असम कैबिनेट ने केंद्रीय जांच की सिफारिश की

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि SIT रिपोर्ट में "संवेदनशील जानकारी" है जो भारत की सुरक्षा पर असर डालती है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 8, 2026 at 4:52 PM IST

गुवाहाटी: असम सरकार ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को सौंपने का फैसला किया है. यह मामला असम कांग्रेस के अध्यक्ष गोगोई, उनकी पत्नी और एक पाकिस्तानी नागरिक के बीच कथित संबंधों से जुड़ा है. यह फैसला शनिवार रात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया.

राज्य की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) अली तौकीर शेख नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक की कथित भारत विरोधी गतिविधियों की जांच कर रही है. ये आरोप असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लगभग एक साल पहले लगाए थे. फिर असम सरकार ने कैबिनेट के फैसले से पुलिस की एसआईटी बनाई थी.

राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी चिंता के साथ मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि SIT रिपोर्ट में "संवेदनशील जानकारी" है जो भारत की सुरक्षा पर असर डालती है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मानना ​​है कि जांच के लिए अब सेंट्रल एजेंसियों और इंटरपोल की मदद की जरूरत है, क्योंकि इसमें विदेश यात्रा और इंटरनेशनल कनेक्शन शामिल हैं, जिनकी राज्य पुलिस पूरी तरह से जांच नहीं कर सकती.

सीएम सरमा ने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के 2012 के पाकिस्तान दौरे का भी जिक्र किया और गौरव गोगोई के 10 दिन के पाकिस्तान दौरे पर सवाल उठाए. उस समय उनके पिता तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री थे. सीएम सरमा का दावा है कि इस दौरे को सुरक्षा एजेंसियों से छिपाकर रखा गया था. सरमा ने कहा, "अगर मेरा बेटा किसी भी हालत में पाकिस्तान जाता है, तो मैं जरूर विदेश मंत्रालय को बताऊंगा. यह आसान और सामान्य प्रोटोकॉल है."

शनिवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि यह कदम राजनीति के बजाय पूरी तरह से सुरक्षा की चिंताओं पर आधारित है.

उन्होंने कहा, "पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख पर SIT रिपोर्ट पर कैबिनेट ने विस्तृत चर्चा की. हमने इसे गृह मंत्रालय को सौंपने का फैसला किया है ताकि एक सेंट्रल एजेंसी आगे की जांच कर सके. इसमें तीन लोग शामिल हैं: पाकिस्तानी नागरिक, असम के एक सांसद, और उसकी ब्रिटिश पत्नी. जब सांसद पाकिस्तान गए थे, तो उनके पिता मुख्यमंत्री थे. आम तौर पर, दुश्मन देश के ऐसे दौरे की जानकारी सरकार को दी जानी चाहिए, लेकिन यह दौरा प्राइवेट तौर पर किया गया था. हम उस सीक्रेट 10 दिन के दौरे की जानकारी बताएंगे. कोई भी राजनीतिक कार्रवाई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निर्भर है."

