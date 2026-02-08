ETV Bharat / bharat

गौरव गोगोई का 'पाकिस्तान कनेक्शन', असम कैबिनेट ने केंद्रीय जांच की सिफारिश की

गुवाहाटी: असम सरकार ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को सौंपने का फैसला किया है. यह मामला असम कांग्रेस के अध्यक्ष गोगोई, उनकी पत्नी और एक पाकिस्तानी नागरिक के बीच कथित संबंधों से जुड़ा है. यह फैसला शनिवार रात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया.

राज्य की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) अली तौकीर शेख नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक की कथित भारत विरोधी गतिविधियों की जांच कर रही है. ये आरोप असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लगभग एक साल पहले लगाए थे. फिर असम सरकार ने कैबिनेट के फैसले से पुलिस की एसआईटी बनाई थी.

राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी चिंता के साथ मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि SIT रिपोर्ट में "संवेदनशील जानकारी" है जो भारत की सुरक्षा पर असर डालती है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मानना ​​है कि जांच के लिए अब सेंट्रल एजेंसियों और इंटरपोल की मदद की जरूरत है, क्योंकि इसमें विदेश यात्रा और इंटरनेशनल कनेक्शन शामिल हैं, जिनकी राज्य पुलिस पूरी तरह से जांच नहीं कर सकती.

सीएम सरमा ने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के 2012 के पाकिस्तान दौरे का भी जिक्र किया और गौरव गोगोई के 10 दिन के पाकिस्तान दौरे पर सवाल उठाए. उस समय उनके पिता तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री थे. सीएम सरमा का दावा है कि इस दौरे को सुरक्षा एजेंसियों से छिपाकर रखा गया था. सरमा ने कहा, "अगर मेरा बेटा किसी भी हालत में पाकिस्तान जाता है, तो मैं जरूर विदेश मंत्रालय को बताऊंगा. यह आसान और सामान्य प्रोटोकॉल है."