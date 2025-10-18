ETV Bharat / bharat

असम कैबिनेट विस्तार: BPF नेता चरण बोरो मंत्री बने, चुनाव से पहले BJP की नई रणनीति

BPF नेता चरण बोरो ने मंत्री पद की शपथ ली ( ETV Bharat )

गुवाहाटी: असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और BPF के दो बार के विधायक चरण बोरो ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके साथ ही, बोडोलैंड की एक मजबूत राजनीतिक ताकत BPF (बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट), सभी अटकलों को विराम देते हुए एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुष्टि की कि मंत्रिमंडल विस्तार को भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की मंजूरी मिल गई है और विकास के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया. बीपीएफ के साथ भाजपा के इस गठबंधन को 2026 के असम विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. सीएम हिमंत बिस्वा के साथ नए मंत्री चरण बोरो (ETV Bharat) वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य

यह राजनीतिक घटनाक्रम 35 लाख बोडो लोगों वाले क्षेत्र बोडोलैंड (बोडो प्रादेशिक क्षेत्र) में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. अब तक, यूपीपीएल (यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल) बोडोलैंड में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की एकमात्र सहयोगी थी, और उनके नेता, उरखाओ ग्वारा ब्रह्मा, राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री हैं. अब, भाजपा ने बीपीएफ के साथ भी गठबंधन कर लिया है, जो पहले विपक्ष में थी. इस तरह बोडोलैंड के दो प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल - बीपीएफ और यूपीपीएल - अब भाजपा के सहयोगी और असम सरकार में भागीदार हैं. बीटीसी चुनाव का प्रभाव

बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में पिछले 22 सितंबर को हुए बीटीसी (बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद) चुनावों में बीपीएफ ने बड़ी जीत हासिल की और परिषद की 40 में से 28 सीटें जीतकर हाग्रामा मोहिलरी के नेतृत्व में अकेले सरकार बनाई. राज्य सरकार की सहयोगी और उस समय बीटीसी में सत्तारूढ़ पार्टी यूपीपीएल को भारी हार का सामना करना पड़ा. भाजपा के लिए बीपीएफ क्यों महत्वपूर्ण है?

बोडोलैंड में 15 विधानसभा सीटें हैं, जो 2006 से असम में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती रही हैं. 2026 में लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए ये 15 सीटें बेहद अहम मानी जा रही हैं. असम में 126 विधानसभा सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए जादुई संख्या 63 है.