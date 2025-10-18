असम कैबिनेट विस्तार: BPF नेता चरण बोरो मंत्री बने, चुनाव से पहले BJP की नई रणनीति
आगामी असम विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है. BPF विधायक चरण बोरो ने मंत्री के रूप में शपथ ली.
Published : October 18, 2025 at 6:24 PM IST
गुवाहाटी: असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और BPF के दो बार के विधायक चरण बोरो ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
इसके साथ ही, बोडोलैंड की एक मजबूत राजनीतिक ताकत BPF (बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट), सभी अटकलों को विराम देते हुए एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुष्टि की कि मंत्रिमंडल विस्तार को भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की मंजूरी मिल गई है और विकास के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया. बीपीएफ के साथ भाजपा के इस गठबंधन को 2026 के असम विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है.
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य
यह राजनीतिक घटनाक्रम 35 लाख बोडो लोगों वाले क्षेत्र बोडोलैंड (बोडो प्रादेशिक क्षेत्र) में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. अब तक, यूपीपीएल (यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल) बोडोलैंड में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की एकमात्र सहयोगी थी, और उनके नेता, उरखाओ ग्वारा ब्रह्मा, राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री हैं. अब, भाजपा ने बीपीएफ के साथ भी गठबंधन कर लिया है, जो पहले विपक्ष में थी. इस तरह बोडोलैंड के दो प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल - बीपीएफ और यूपीपीएल - अब भाजपा के सहयोगी और असम सरकार में भागीदार हैं.
बीटीसी चुनाव का प्रभाव
बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में पिछले 22 सितंबर को हुए बीटीसी (बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद) चुनावों में बीपीएफ ने बड़ी जीत हासिल की और परिषद की 40 में से 28 सीटें जीतकर हाग्रामा मोहिलरी के नेतृत्व में अकेले सरकार बनाई. राज्य सरकार की सहयोगी और उस समय बीटीसी में सत्तारूढ़ पार्टी यूपीपीएल को भारी हार का सामना करना पड़ा.
भाजपा के लिए बीपीएफ क्यों महत्वपूर्ण है?
बोडोलैंड में 15 विधानसभा सीटें हैं, जो 2006 से असम में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती रही हैं. 2026 में लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए ये 15 सीटें बेहद अहम मानी जा रही हैं. असम में 126 विधानसभा सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए जादुई संख्या 63 है.
क्या है मुख्यमंत्री सरमा की रणनीति
बीपीएफ के साथ गठबंधन के बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए एक समन्वित रणनीति की घोषणा की. उन्होंने बीपीएफ का स्वागत करते हुए भाजपा-बीपीएफ गठबंधन को अंतिम बताया. उन्होंने कहा कि बोडो प्रादेशिक क्षेत्र की 15 विधानसभा सीटों के लिए सीट बंटवारे पर जनवरी 2026 तक सहमति बन जाएगी.
बोडोलैंड में सभी वर्गों के बीच प्रगति, शांति और समन्वय के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "2026 के चुनाव के लिए हम एक समन्वित रणनीति तैयार करेंगे. क्योंकि हर कोई चाहता है कि असम में एक सुंदर सरकार बने. इसके लिए, हालांकि हमने इस पर चर्चा नहीं की है कि कौन किस राजनीतिक क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, स्वाभाविक रूप से, 2026 का चुनाव हमारे मन और विचारों में है."
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2021 के चुनाव के दौरान यूपीपीएल के साथ हुए गठबंधन पर भी 2026 के चुनाव के संदर्भ में फिर से चर्चा करनी होगी. सरमा ने कहा, "यूपीपीएल के उरखाओ ग्वारा ब्रह्मा आज भी हमारे मंत्रिमंडल में हैं. यूपीपीएल के साथ हमारा गठबंधन 2021 के चुनावों के दौरान हुआ था. 2026 के चुनावों के संदर्भ में, हमें स्वाभाविक रूप से यूपीपीएल के साथ बात करनी होगी."
बीपीएफ के नेता और बीटीसी प्रमुख हाग्रामा मोहिलरी ने कहा कि एनडीए में शामिल होना दोस्ती और साझेदारी का मामला है. बीपीएफ को दिए गए कैबिनेट पद के बदले में, वह भाजपा को दो कार्यकारी सदस्य (ईएम) और बीटीसी परिषद में उपाध्यक्ष का पद देंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि कैबिनेट पद कुछ महीनों के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है; 2026 का चुनाव ही असली लक्ष्य है.
बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के प्रमुख हाग्रामा मोहिलरी कहते हैं, "उन्होंने हमें मित्र के रूप में मंत्री पद दिया है क्योंकि हम एनडीए में शामिल हो गए हैं... चार-पांच महीने के लिए मंत्री पद हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. उन्होंने हमें एक सहयोगी के रूप में यह पद दिया है, और यह ठीक है. 2026 का चुनाव ही असली चुनाव है."
