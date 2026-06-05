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असम कैबिनेट विस्तार: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की नई टीम तैयार, 12 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

असम में हिमंत बिस्वा सरमा मंत्रिमंडल का विस्तार. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 12 नए मंत्रियों को दिलाई शपथ. देखें मंत्रियों की पूरी लिस्ट.

Assam Cabinet Expansion
मंत्री पद की शपथ ली. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 3:03 PM IST

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गुवाहाटी(असम): असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. इसमें 12 विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ ली. भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में कई नए चेहरों को शामिल किया गया है. असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 12 विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए चेहरों में भाजपा विधायक अश्विनी राय सरकार, नीलिमा देवी और सुशांत बोरगोहेन हैं. असम गण परिषद (एजीपी) के नेता केशव महंत को भी नए मंत्रिमंडल में जगह मिली है. वो पिछली एनडीए सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं. असम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी भी इस नई मंत्री टीम का हिस्सा बने हैं.

इनके अलावा, अशोक सिंघल, बिमल बोरा, जयंत मल्ला बरुआ, कौशिक राय, कृष्णेंदु पाल, पीयूष हजारिका और रनोज पेगु अन्य ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी वहां मौजूद थे. इन 12 विधायकों के नामों की घोषणा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को की थी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के जरिए सरमा ने बताया, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि असम विधानसभा के ये सदस्य 5 जून को दोपहर 12:45 बजे असम सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे. अश्विनी राय सरकार, अशोक सिंघल, बिमल बोरा, बिस्वजीत दैमारी, जयंत मल्ला बरुआ, कौशिक राय, केशव महंत, कृष्णेंदु पाल, नीलिमा देवी, पीयूष हजारिका, रनोज पेगु और सुशांत बोरगोहेन."

बता दें कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने भारी जीत दर्ज की थी. उन्होंने 126 में से 102 सीटें जीतीं और राज्य में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाई. 12 मई को सरमा ने गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित एक बड़े समारोह में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. सरमा के साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी नए मंत्रिमंडल के सदस्यों के रूप में शपथ ली थी, जिनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं.

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