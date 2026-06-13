Aadhaar पर बड़ा फैसला, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड
असम में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग अब आधार कार्ड नहीं बनवा पाएंगे. हालांकि, नाबालिग बच्चों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे.
Published : June 13, 2026 at 8:10 PM IST
गुवाहाटी: असम सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं करने का फैसला लिया है. इस मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अवैध प्रवासी यह डॉक्यूमेंट हासिल न कर पाएं. कैबिनेट बैठक के बाद गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि खास मामलों में, जिला आयुक्त को आधार कार्ड जारी करने की इजाजत के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजना होगा.
मुख्यमंत्री सरमा ने पत्रकारों को बताया कि इसके बाद सरकार तय करेगी कि आवेदक आधार कार्ड के लिए योग्य है या नहीं. उन्होंने कहा कि असम में वर्तमान में लगभग सभी लोगों को आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा, "कुछ जिलों में, यह 100 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गया है, और हमें यह पता लगाना होगा कि ये कौन लोग हैं जो अतिरिक्त आधार कार्ड बनवा रहे हैं.
In national interest, Assam has decided to ban issuance of Aadhar cards to all adults above 18 years so that no illegal can legitimise themselves.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 13, 2026
The ST and Tea Garden community will get an extension till 31 March 2027 to enrol themselves under Aadhar. pic.twitter.com/e0CJeItLoI
उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि किसी भी अवैध बांग्लादेशी को आधार कार्ड न मिल सके.
हालांकि, चाय बागान समुदाय, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और विकलांग लोगों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे, क्योंकि कई लोगों को अभी तक कार्ड नहीं मिले हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, "लेकिन यह प्रतिबंध 1 अप्रैल, 2027 से पूरी तरह लागू होगा और इन समुदायों के 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी उस तारीख से आधार कार्ड जारी होना बंद हो जाएगा."
हालांकि, 18 साल से कम उम्र के लोगों को, जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाया है, वे इसके लिए आवेदन कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले कहा था कि राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में "बहुत सख्त" होगी, और असम में यह डॉक्यूमेंट मिलना आसान नहीं होगा. पिछले साल उन्होंने कहा था कि असम सरकार बांग्लादेश से अवैध प्रवास को रोकने की कोशिशों के तहत वयस्क व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड जारी करने के लिए सख्त नियम बनाने पर विचार कर रही है.
VB-G RAM G एक्ट के लिए फ्रेमवर्क लागू करने को मंजूरी
सीएम सरमा ने शनिवार को कहा कि उनकी कैबिनेट ने राज्य में VB-G RAM G एक्ट के लिए एक फ्रेमवर्क को लागू करने को भी मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि इसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बजट में 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, और नए ग्रामीण रोजगार सृजन कानून के तहत मजदूरों को 125 दिन रोजगार दिए जाएंगे.
असम कैबिनेट ने गुवाहाटी सैटेलाइट सिटीज डेवलपमेंट अथॉरिटी (GSCDA) बनाने को भी मंजूरी दी, ताकि शहर और उसके आस-पास सैटेलाइट शहरों की प्लानिंग, फाइनेंसिंग और विकास किया जा सके. यह गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होगा.
सीएम सरमा ने कहा, कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आईएएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को केंद्रीय और अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने के लिए अब कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी.
उन्होंने कहा कि असम विधानसभा का बजट सत्र 6 जुलाई को बुलाया जाएगा और बजट पेश करने की सही तारीख जल्द ही बताई जाएगी.
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