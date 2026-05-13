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असम मंत्रिमंडल ने UCC लागू करने की मंजूरी दी, 26 मई को पेश होगा विधेयक

असम मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की मंजूरी दी, विधानसभा में संबंधित विधेयक 26 मई को पेश किया जाएगा.

Assam cabinet approves implementation of UCC, bill in assembly on May 26: Himanta
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने नई राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 4:29 PM IST

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गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने को मंजूरी दे दी. हालांकि, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि आदिवासी आबादी को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा.

मुख्यमंत्री ने सरकार के प्रमुख के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूसीसी विधेयक 26 मई को नई विधानसभा में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा, "यह पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है और यह चुनाव के दौरान किए गए हमारे वादे के अनुरूप है."

सरमा ने कहा कि उत्तराखंड, गोवा और गुजरात पहले ही यूसीसी लागू कर चुके हैं, लेकिन उनकी सरकार ने इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया है.

उन्होंने कहा, "हमने आदिवासी आबादी को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा है. असम के लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले सभी रीति-रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं यूसीसी के दायरे से बाहर हैं." उन्होंने आगे कहा कि यूसीसी उत्तराधिकार, विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप और विवाह एवं तलाक के अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित मामलों को देखेगा.

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UNIFORM CIVIL CODE IN ASSAM
CHIEF MINISTER HIMANTA BISWA SARMA
ASSAM CABINET APPROVES UCC

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