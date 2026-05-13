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असम मंत्रिमंडल ने UCC लागू करने की मंजूरी दी, 26 मई को पेश होगा विधेयक

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने नई राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। ( ANI )