असम मंत्रिमंडल ने UCC लागू करने की मंजूरी दी, 26 मई को पेश होगा विधेयक
असम मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की मंजूरी दी, विधानसभा में संबंधित विधेयक 26 मई को पेश किया जाएगा.
Published : May 13, 2026 at 4:29 PM IST
गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने को मंजूरी दे दी. हालांकि, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि आदिवासी आबादी को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा.
मुख्यमंत्री ने सरकार के प्रमुख के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूसीसी विधेयक 26 मई को नई विधानसभा में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा, "यह पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है और यह चुनाव के दौरान किए गए हमारे वादे के अनुरूप है."
Guwahati: Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " assam cabinet has decided to introduce ucc bill (uniform civil code bill) on the last day of the state assembly session on may 26. the state cabinet has approved the draft of ucc."— ANI (@ANI) May 13, 2026
(pic source: assam dipr) pic.twitter.com/eLbgiyjZiX
सरमा ने कहा कि उत्तराखंड, गोवा और गुजरात पहले ही यूसीसी लागू कर चुके हैं, लेकिन उनकी सरकार ने इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया है.
उन्होंने कहा, "हमने आदिवासी आबादी को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा है. असम के लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले सभी रीति-रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं यूसीसी के दायरे से बाहर हैं." उन्होंने आगे कहा कि यूसीसी उत्तराधिकार, विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप और विवाह एवं तलाक के अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित मामलों को देखेगा.
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