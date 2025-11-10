असम में एक से ज्यादा शादी करने पर 7 साल की सजा, हिमंत सरकार बहुविवाह पर रोक लगाने को ला रही कानून
'असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025' के तहत दूसरी या इससे अधिक बार विवाह करने वालों के लिए 7 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान होगा.
Published : November 10, 2025 at 9:06 AM IST
गुवाहाटी: असम मंत्रिमंडल ने रविवार को 'असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025' को मंजूरी दे दी. इसका उद्देश्य छठे अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य में बहुविवाह और बहुपत्नी विवाह की प्रथाओं को प्रतिबंधित और समाप्त करना है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि यह विधेयक 25 नवंबर को असम विधानसभा सत्र में पारित करने के लिए पेश किया जाएगा. बहुविवाह उस व्यक्ति के संबंध में निषिद्ध है जो विवाह नहीं करेगा यदि उसका कोई जीवित जीवनसाथी है या वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करके दूसरे जीवनसाथी से कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ है या किसी ऐसे विवाह का पक्षकार है जो अभी तक तलाक के आदेश द्वारा भंग या रद्द नहीं हुआ है.
असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025, पीड़ित महिलाओं को मुआवजा प्रदान करने का प्रयास करता है क्योंकि बहुविवाह के कारण उन्हें अत्यधिक पीड़ा और कष्ट सहना पड़ता है. असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'समाज को ऐसी प्रथाओं के अभिशाप से बचाने के लिए समाज को सुव्यवस्थित करने के घोषित उद्देश्य से यह विधेयक तैयार किया गया है.'
उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक के तहत दूसरी या इससे अधिक बार विवाह करने वाले व्यक्तियों के लिए 7 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान होगा. इसके साथ ही सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं की स्वीकृति दी.
असम मंत्रिमंडल ने रंगमहल, उत्तरी गुवाहाटी में अत्याधुनिक न्यायिक टाउनशिप के निर्माण कार्य के पहले चरण के लिए 478.78 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही हाईकोर्ट परसर डेवलपेंट प्लान को भी शामिल किया गया है.
राज्य मंत्रिमंडल ने असम स्टार्टअप और नवाचार नीति 2025-30 को भी मंजूरी दे दी है जो अगले 5 वर्षों में असम को उद्यमिता और नवाचार के लिए भारत के अग्रणी केंद्रों में से एक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. 5 वर्षों की अवधि के लिए कुल वित्तीय लागत 397 करोड़ रुपये है.
तकनीकी स्टार्टअप के लिए 20 लाख रुपये तक, एमवीपी बनाने और उत्पादों का परीक्षण करने के लिए डीप-टेक स्टार्टअप के लिए 40 लाख रुपये तक, सीड फंड (असम स्टार्टअप सीड फंड, इक्विटी-आधारित) - इक्विटी या सह-निवेश (अधिकतम 4फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी के साथ) के लिए सरकारी कोष के रूप में प्रति स्टार्टअप 50 लाख रुपये तक का प्रावधान किया गया है.
स्टार्टअप वेंचर, कैपिटल फंड, स्केल-अप के लिए विकास पूंजी के रूप में प्रति स्टार्टअप 10 करोड़ रुपये तक. राज्य मंत्रिमंडल ने असम के स्वायत्त, पीडीयूएएम, मॉडल डिग्री, प्रांतीय, सरकारी कॉलेजों के सहायक प्रोफेसरों और पुस्तकालयाध्यक्षों के संबंध में करियर उन्नति योजना (सीएएस) के तहत पदोन्नति के प्रभावी होने की तारीख के निर्धारण को मंजूरी दे दी है.
राज्य मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए अविभाजित शिवसागर, अधिमानतः चराइदेव जिला में एक शिक्षण, आवासीय और संबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और गठन के लिए एसयू-केए-पीएचए विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है.