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पूर्व IAS देवाशीष के मुकाबले कांग्रेस ने शिवमोनी बोरा को मैदान में उतारा...नगांव चुनाव में दिलचस्प हुआ मुकाबला

कांग्रेस नेता शिवमोनी बोरा और बीजेपी नेता देबाशीष शर्मा (फाइल फोटो) ( ANI AND IANS )

गुवाहाटी: कांग्रेस ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बटाड्रोबा से पूर्व विधायक शिवमोनी बोरा को उम्मीदवार बनाया है. पार्टी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नौगांव संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने के लिए बोरा के नाम को स्वीकृति प्रदान की है. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने देबाशीष शर्मा को नौगांव उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है. ऐसे में उपचुनाव के लिए नगांव में कांग्रेस प्रत्याशी शिवमोनी बोरा और भाजपा उम्मीदवार देबाशीष के बीच कड़ी टक्कर होगी. कांग्रेस ने शिवमोनी बोरा पर लगाया दांव

बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष शर्मा एक पूर्व आईएएस अधिकारी और नगांव के पूर्व डिप्टी कमिश्नर हैं. यह मुकाबला दो ऐसे उम्मीदवारों के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई जैसा बन रहा है. ये दोनों ही प्रशासनिक पृष्ठभूमि से हैं लेकिन चुनावी सफर बिल्कुल अलग है. शिवमोनी बोरा पहले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थीं. वह 2021 के असम विधानसभा चुनावों में चुनावी राजनीति में आई और कांग्रेस के खास विजेताओं में से एक बनकर उभरीं. बटाड्रोबा से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने मौजूदा भाजपा विधायक और अभिनेता से राजनेता बनीं अंगूरलता डेका को 32,820 वोटों से हराया. उन्हें चुनाव में 84,278 वोट मिले. उनकी जीत से कांग्रेस को उस चुनाव क्षेत्र में अच्छी पकड़ मिली, जहां पहले भाजपा का कब्जा था. बोरा की एक बड़ी राजनीतिक विरासत भी है. वह बटाड्रोबा की पूर्व विधायक किरण बोरा की बेटी और असम के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोलाप बोरबोरा की बहू हैं.