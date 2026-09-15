पूर्व IAS देवाशीष के मुकाबले कांग्रेस ने शिवमोनी बोरा को मैदान में उतारा...नगांव चुनाव में दिलचस्प हुआ मुकाबला
6 अक्टूबर को होने वाले नागांव लोकसभा उपचुनाव में शिवमोनी बोरा और देवाशीष शर्मा के बीच मुकाबला कड़ा हो गया है.
Published : September 15, 2026 at 5:25 PM IST
गुवाहाटी: कांग्रेस ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बटाड्रोबा से पूर्व विधायक शिवमोनी बोरा को उम्मीदवार बनाया है. पार्टी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नौगांव संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने के लिए बोरा के नाम को स्वीकृति प्रदान की है.
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने देबाशीष शर्मा को नौगांव उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है. ऐसे में उपचुनाव के लिए नगांव में कांग्रेस प्रत्याशी शिवमोनी बोरा और भाजपा उम्मीदवार देबाशीष के बीच कड़ी टक्कर होगी.
कांग्रेस ने शिवमोनी बोरा पर लगाया दांव
बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष शर्मा एक पूर्व आईएएस अधिकारी और नगांव के पूर्व डिप्टी कमिश्नर हैं. यह मुकाबला दो ऐसे उम्मीदवारों के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई जैसा बन रहा है. ये दोनों ही प्रशासनिक पृष्ठभूमि से हैं लेकिन चुनावी सफर बिल्कुल अलग है. शिवमोनी बोरा पहले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थीं. वह 2021 के असम विधानसभा चुनावों में चुनावी राजनीति में आई और कांग्रेस के खास विजेताओं में से एक बनकर उभरीं.
बटाड्रोबा से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने मौजूदा भाजपा विधायक और अभिनेता से राजनेता बनीं अंगूरलता डेका को 32,820 वोटों से हराया. उन्हें चुनाव में 84,278 वोट मिले. उनकी जीत से कांग्रेस को उस चुनाव क्षेत्र में अच्छी पकड़ मिली, जहां पहले भाजपा का कब्जा था. बोरा की एक बड़ी राजनीतिक विरासत भी है. वह बटाड्रोबा की पूर्व विधायक किरण बोरा की बेटी और असम के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोलाप बोरबोरा की बहू हैं.
Congress announces former MLA Sibamoni Bora as the party’s candidate for the upcoming Lok Sabha bypoll from Assam’s Nagaon parliamentary constituency pic.twitter.com/906NVvPNTe— ANI (@ANI) September 14, 2026
उनके परिवार की पृष्ठभूमि एक जमा-जमाया राजनीतिक नेटवर्क देता है. 2021 में उनकी जीत ने उस विरासत को चुनावी जनादेश में बदलने की उनकी काबिलियत दिखाई. हालांकि, तब से इस चुनाव क्षेत्र में बड़े राजनीतिक और भौगोलिक बदलाव हुए हैं.
2023 के परिसीमन अभ्यास में बटाद्रोबा विधानसभा सीट खत्म कर दी गई और इस इलाके को नगांव-बटाद्राबा चुनाव क्षेत्र में शामिल कर दिया गया. ऐसे में बोरा की चुनावी राजनीति में वापसी काफी बदले हुए राजनीतिक माहौल में हुई है.
भाजपा ने पूर्व आईएएस अधिकारी देवाशीष शर्मा पर लगाया दांव
वहीं भाजपा ने देवाशीष शर्मा पर दांव लगाया है. वह पहले आईएएस अधिकारी थे. शर्मा राजनीति में आने के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने से पहले नगांव के डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं. उनके प्रशासनिक कार्यकाल से उन्हें मतदातओं, स्थानीय अधिकारियों और राजनीतिक नेटवर्क की बीच जान-पहचान मिल सकती है. जबकि उनकी उम्मीदवारी चुनावी मुकाबलों में शासन की विश्वसनीयता का फायदा उठाने की भाजपा की लगातार कोशिश को दिखाती है.
प्रद्युत बोरदोलोई भाजपा में शामिल हुए, नगांव लोकसभा सीट से दिया इस्तीफा
2026 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रद्युत बोरदोलोई के नगांव लोकसभा सीट से इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के बाद यह उपचुनाव जरूरी हो गया था. बोरदोलोई, पहले 2019 में भी नागांव सीट जीता था. बाद में दिसपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की.
इसलिए, यह नतीजा सिर्फ उम्मीदवारों से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है. कांग्रेस के लिए, 2019 और 2024 में जीती हुई सीट को बनाए रखना एक अहम राजनीतिक बढ़त देगा. वहीं भाजपा के लिए नगांव पर कब्जा करना असम में पार्टी की बढ़ती चुनावी ताकत को दिखाएगा. नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को मतदान होगा और 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी.
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