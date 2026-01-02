ETV Bharat / bharat

असम रचेगा एक और इतिहास: गुवाहाटी में 10,000 कलाकार करेंगे 'बागुरुम्बा' नृत्य, PM मोदी बनेंगे गवाह

मीडिया से बात करते हुए मंत्री बिमल बोरा ने कहा कि बिहू और झुमुर के बड़े स्तर पर प्रदर्शन के बाद, अब राज्य सरकार असम के प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नृत्य रूपों में से एक 'बागुरुम्बा' को उजागर करने के लिए समर्पित प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 17 जनवरी को 'शिल्पी दिवस' के अवसर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे.

असम सरकार का सांस्कृतिक कार्य विभाग इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा. कार्यक्रम में अब केवल दो सप्ताह का समय बचा है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सांस्कृतिक मामलों के मंत्री बिमल बोरा के साथ मंगलवार को सरुसजाई स्टेडियम का दौरा किया और तैयारियों व आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

गुवाहाटी: बिहू और झुमुर के सफल वैश्विक प्रदर्शन के बाद, असम एक बार फिर अपने एक और पारंपरिक नृत्य को दुनिया के सामने भव्य अंदाज में पेश करने के लिए तैयार है. बोडो समुदाय का पारंपरिक नृत्य 'बागुरुम्बा' अब दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा. इस कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद रहेंगे, जब 17 जनवरी को गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में 10,000 नर्तक एक साथ मंच पर उतरेंगे.

मंत्री ने जानकारी दी कि इस प्रदर्शन में 23 जिलों के 10,000 से अधिक कलाकार हिस्सा लेंगे. तालमेल और उच्च स्तर की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रशिक्षण योजना बनाई गई है. 4, 5 और 6 जनवरी को सरुसजाई में 'मास्टर ट्रेनर्स' को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके बाद वे 8, 9 और 10 जनवरी को हिस्सा लेने वाले कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए 23 जिलों में जाएंगे.

सभी कलाकारों को 11 जनवरी को गुवाहाटी लाया जाएगा, जिसके बाद 12 से 15 जनवरी तक सरुसजाई स्टेडियम में अंतिम रिहर्सल होगा. 16 जनवरी को आराम का दिन रखा गया है, जबकि मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 17 जनवरी की शाम को आयोजित किया जाएगा.

यह याद दिलाया जा सकता है कि असम सरकार इससे पहले भी सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राज्य के राष्ट्रीय उत्सव 'बिहू' और चाय जनजाति समुदाय के 'झुमुर' नृत्य का बड़े पैमाने पर सफल आयोजन कर चुकी है. अप्रैल 2023 में, असम ने एक ही स्थान पर 11,000 से अधिक बिहू नर्तकों और संगीतकारों के साथ सबसे बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था.

इसके बाद, जनवरी 2025 में, सरुसजाई का यही मैदान एक बार फिर चर्चा का विषय बना जब 'झुमुर बिनन्दिनी' के दौरान 9,000 से अधिक झुमुर नर्तकों और संगीतकारों ने पूरे स्टेडियम को लाल और सफेद रंग (पारंपरिक वेशभूषा) से सराबोर कर दिया. उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर पहुंचकर चाय जनजाति समुदाय के इस भव्य नृत्य प्रदर्शन का आनंद लिया था.

