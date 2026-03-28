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असम विधानसभा चुनाव : भाजपा ने जयंत कुमार दास और नौ अन्य को पार्टी से निकाला

जयंत कुमार दास ( file photo-ETV Bharat )

गुवाहाटी: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की असम यूनिट ने शनिवार को वरिष्ठ नेता जयंत कुमार दास समेत नौ पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया और पार्टी के हितों के खिलाफ काम करने के आरोप में उनकी प्राथमिक सदस्यताखत्म कर दी. यह कार्रवाई पार्टी संविधान के नियम XXV-A और बी के तहत प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने की. भाजपा ने दास को दिसपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की वजह से छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था. लेकिन, दास पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं. दास, जो लगभग 35 साल से पार्टी के लंबे समय से सदस्य हैं, ने टिकट न मिलने पर 20 मार्च को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, और पार्टी ने उनकी जगह प्रद्युत बोरदोलोई को मैदान में उतारा था. पार्टी की ओर से जारी पत्र (ETV Bharat)