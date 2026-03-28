असम विधानसभा चुनाव : भाजपा ने जयंत कुमार दास और नौ अन्य को पार्टी से निकाला
भाजपा पार्टी विरोधी कार्य के लिए जिन कार्यकर्ताओं को निकाला है, उनकी प्राथमिक सदस्यता छह साल के लिए खत्म कर दी गई है.
Published : March 28, 2026 at 5:08 PM IST
गुवाहाटी: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की असम यूनिट ने शनिवार को वरिष्ठ नेता जयंत कुमार दास समेत नौ पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया और पार्टी के हितों के खिलाफ काम करने के आरोप में उनकी प्राथमिक सदस्यताखत्म कर दी.
यह कार्रवाई पार्टी संविधान के नियम XXV-A और बी के तहत प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने की. भाजपा ने दास को दिसपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की वजह से छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था.
लेकिन, दास पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं. दास, जो लगभग 35 साल से पार्टी के लंबे समय से सदस्य हैं, ने टिकट न मिलने पर 20 मार्च को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, और पार्टी ने उनकी जगह प्रद्युत बोरदोलोई को मैदान में उतारा था.
अपनी अनदेखी के बाद, दास ने पार्टी पर वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने, नकली सोशल मीडिया अकाउंट चलाने के आरोप लगाए, और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की.
दास के अलावा, पार्टी से निकाले गए लोगों में बारपेटा विधानसभा क्षेत्र के उद्धव दास, कालियाबोर विधानसभा क्षेत्र के जितेंद्रजीत गौड़, बरखाला विधानसभा क्षेत्र के अमलेंदु दास, गोलपारा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के धनंजित राभा, बोंगाईगांव विधानसभा क्षेत्र के चक्रधर दास, बारपेटा विधानसभा क्षेत्र के गगन चंद्र हलोई, कमालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंकुर दास और लुमडिंग विधानसभा क्षेत्र की जशोदा दुलाल (श्यामला) रक्षित शामिल हैं.
पार्टी सूत्रों के अनुसार, निकाले गए सदस्यों पर विरोधी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों और नेताओं का समर्थन और सहयोग करने का आरोप था.
यह आनुशासिक कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और वोटों की गिनती 4 मई को होनी है, और पार्टियां पूरे राज्य में अपने प्रचार को तेज कर रही हैं.
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