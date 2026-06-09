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असम में बीफ टिफिन विवाद: गोलपारा के स्कूलों में नॉन-वेज खाने पर बैन, जानें क्या है पूरा मामला

गोलपाड़ा (असम): असम के एक सरकारी स्कूल में टिफिन में बीफ लाए जाने को लेकर हुए विवाद के बाद गोलपाड़ा में स्कूल इंस्पेक्टर ने जिले के स्कूलों में मांसाहारी खाने की चीजों पर बैन लगा दिया है. बता दें कि, सरकारी एक स्कूल में बीफ टिफिन विवाद के बढ़ने के बाद एक मुस्लिम छात्र को हिरासत में लिया गया. साथ ही उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

6 जून के एक आदेश में, इंस्पेक्टर ने कहा कि छात्र स्कूल में टिफिन के लिए कोई भी नॉन-वेजिटेरियन (मांसहारी) खाना नहीं लाएंगे. आदेश में यह भी कहा गया कि, स्कूल कैंपस में सिर्फ वेजिटेरियन खाने (शाकाहारी) की चीजें ही लाने की इजाजत होगी. हालांकि, अंडे के लिए कोई मनाही नहीं हुई है. छात्र अपने टिफिन में अंडे लाकर स्कूल में टिफिन के समय खा सकते हैं.

इसके अलावा, इंस्पेक्टर ने स्कूलों को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि कोई भी छात्र टिफिन के समय स्कूल कैंपस से बाहर न जाए. आदेश में आगे कहा गया कि, इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और सही कार्रवाई की जा सकती है.

यह निर्देश 5 जून को गोलपारा जिले के कृष्णई में हबराघाट हाई स्कूल में हुई एक घटना के बाद दिया गया, जब मुस्लिम लड़के के हिंदू सहपाठी ने अपने माता-पिता को बताया कि लड़के ने उन्हें टिफिन बॉक्स में लाया गया कथित बीफ खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की. उसके बाद बाद माता-पिता ने इसकी शिकायत की. अगली सुबह स्कूल कैंपस में तनाव बढ़ गया.

पुलिस के मुताबिक, हिंदू छात्र के माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लड़के ने चार दूसरे मुस्लिम छात्रों के साथ मिलकर उनके बच्चों को बीफ खाने के लिए मजबूर किया. आरोप है कि उन पांच मुस्लिम छात्रों में से एक स्कूल में बीफ खरीदकर लाया और टिफिन टाइम पर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया.