असम विधानसभा चुनाव 2026: BJP का घोषणापत्र जारी, ₹5 लाख करोड़ के निवेश और मूल निवासियों की सुरक्षा का वादा
असम विधानसभा चुनाव 2026 में जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है. आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया.
Published : March 31, 2026 at 10:46 AM IST
गुवाहाटी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को असम विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया. इसमें उन्होंने मूल निवासियों की जमीन, विरासत और गरिमा की रक्षा करने और 5 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का वादा किया है.
बीजेपी के 'संकल्प पत्र' में 31 वादे शामिल हैं, जिनमें बांग्लादेशी मियाओं से कब्जाई गई जमीन वापस लेना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, और राज्य का विकास व युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना शामिल है. सीतारमण ने कहा कि यह घोषणापत्र 'राज्य में एक दशक के बदलाव' पर आधारित है, जिसे कांग्रेस 60 सालों में हासिल नहीं कर पाई थी.
#WATCH | BJP releases its 'Sankalp Patra' for Assam Elections 2026 in Guwahati, Assam.— ANI (@ANI) March 31, 2026
Union Ministers Nirmala Sitharaman and Sarbananda Sonowal, CM Himanta Biswa Sarma, State BJP president Dilip Saikia and others present here. pic.twitter.com/M07AOfiSAe
सीतारमण ने आरोप लगाया, 'कांग्रेस का नॉर्थ ईस्ट के लंबे समय के विकास पर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि उसकी राजनीति इसी पर टिकी है.' उन्होंने दावा किया कि राज्य में भाजपा शासन के दौरान बड़े पैमाने पर विकास हुआ है. उन्होंने आगे कहा, 'कई युवा असमिया लोग अपने ग्लोबल करियर को छोड़कर असम लौट रहे हैं. यह किसी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि यहां मौजूद अवसरों के कारण है.'
#WATCH | Guwahati, Assam | Union Minister Nirmala Sitharaman says, " the prime minister has visited assam 77 times, while a pm, who was a congress mp from assam, visited the state not more than 10 times..." pic.twitter.com/MiZVty4yfY— ANI (@ANI) March 31, 2026
उन्होंने कहा कि भाजपा ने 'असम में शांति बहाल' की है, और विकास तभी संभव है जब स्थिरता हो. उन्होंने आगे कहा, 'कांग्रेस की नीतियों के कारण असम को 32 सालों तक अफ्सपा अफस्पा एक्ट के साए में रहना पड़ा, लेकिन बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया कि इस कानून को राज्य के ज्यादातर हिस्सों से हटा दिया जाए.'
#WATCH | Guwahati, Assam | Union Minister Nirmala Sitharaman says, " assam is at peace today. in 2007, under congress, 474 incidents of attack, 287 civilians died... after bjp government took charge, it was brought down from 128 deaths a year, to 99 per year only... welfare is at… pic.twitter.com/c5KI6Pp5vH— ANI (@ANI) March 31, 2026
मंत्री सीतारमण ने कहा, '2015-16 में असम का जीएसडीपी 2.24 लाख करोड़ रुपये था और आज 2025-26 में यह 7.41 लाख करोड़ रुपये है. 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 1.03 लाख रुपये थी, जबकि 2024-25 में यह 1.59 लाख रुपये है. यानी सिर्फ 4 सालों में 54फीसदी की बढ़ोतरी.'
#WATCH | Guwahati, Assam | Union Minister Nirmala Sitharaman says, " tata electronics semiconductor plant in moregaon, india's first indigenous semiconductor assembly and testing facility is being created at an investment of rs 27,000 crore and is expected to produce 48 million… pic.twitter.com/XKAioNtHPK— ANI (@ANI) March 31, 2026
इस मौके पर मौजूद लोगों में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पवित्र मार्गेरिटा, राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे. राज्य की 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होंगे, और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी.