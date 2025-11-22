ETV Bharat / bharat

असम विधानसभा चुनाव: BJP ने 103 सीटों का लक्ष्य रखा, युवा चेहरों पर होगा फोकस

गुवाहाटी: असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 में अब सिर्फ तीन से चार महीने बचे हैं, ऐसे में राज्य में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी कर रही हैं. असम भाजपा ने चुनाव प्रबंधन कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी समेत 36 कमेटियां बनाई हैं, बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है.

इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पत्रकारों से बात की, जिससे 2026 के असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा राजनीतिक रणनीति का पता चलता है. भाजपा ने असम में तीसरी बार सरकार बनाने का बड़ा चुनावी लक्ष्य बनाया है. भाजपा का लक्ष्य राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 103 सीट पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य है. भाजपा की रणनीति में सहयोगियों पर निर्भरता कम करना और सत्ता को मजबूत करना शामिल है.

सीएम सरमा 'नए उम्मीदवारों' को शामिल करने को युवाओं पर फोकस करने वाली पहल बताते हैं, जिसे असम में परिसीमन के बाद 10-15 नई सीटें बनाकर आसान बनाया गया है. भाजपा कोर कमेटी की मीटिंग के बाद सीएम सरमा ने अल्पसंख्यक वोटों को साफ तौर पर बांट दिया. वह अपनी निजी सफलता का हवाला देते हुए 'असमिया मूल के मुसलमानों' से सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन खुले तौर पर कहते हैं कि पार्टी को 'मियां मुसलमानों' से वोट की उम्मीद नहीं है.

इस चयनात्मक समावेशन (selective inclusion) को हिंदू-असमिया वोट को सुरक्षित करने और एक बड़े अल्पसंख्यक समूह को रणनीतिक रूप से अलग करने के लिए एक सोचा-समझा जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण माना जा रहा है.

विपक्षी कांग्रेस राज्य में दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ महागठबंधन बनाने पर विचार कर रही है, जबकि सत्ताधारी BJP आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रही है. 21 नवंबर की रात को BJP के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष की मौजूदगी में कोर कमेटी की मीटिंग हुई. चर्चा के बारे में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "अलग-अलग चुनाव कमेटियों के साथ-साथ 36 सब-कमेटियों को भी फाइनल किया गया. गठबंधन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई."

2026 में भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी?

2026 के विधानसभा चुनाव में BJP कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बारे में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी की जनसांख्यिकी या माहौल के आधार पर, हम 103 सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे. बाकी निर्वाचन क्षेत्रों में, अगर हम नहीं लड़ते हैं, तो हमारी सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी. हम 103 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम सभी 103 जीत जाएंगे. लेकिन हमारा लक्ष्य 103 का होगा."

इसके अलावा, 2026 के चुनावी जंग में BJP की तरफ से नए चेहरों को ज्यादा मौका दिए जाने के बारे में उन्होंने कहा, "असम में हर बार युवा शक्ति को वरीयता दी जाती है. इस बार नए कैंडिडेट के चांस बहुत ज्यादा हैं. क्योंकि इस बार परिसीमन के बाद असम में 10 से 15 नई सीटें बनी हैं. आज वहां कोई सिटिंग विधायक नहीं है, इसलिए किसी का टिकट काटने की जरूरत नहीं है."