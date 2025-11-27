ETV Bharat / bharat

असम में दूसरी शादी करने पर होगी 10 साल तक की जेल, विधानसभा से बिल पास, हिमंत ने दोबारा CM बनने पर UCC का वादा किया

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ( ANI )

गुवाहाटी : असम विधानसभा ने गुरुवार को बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को पारित कर दिया. इसके तहत इसे अपराध माना जाएगा और कुछ अपवादों को छोड़कर इसके लिए अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है. विधेयक में अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के लोगों और छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है. असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 के पारित किए जाने के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह कानून “धर्म से परे है और इस्लाम के खिलाफ नहीं है जैसा कि एक वर्ग द्वारा माना जा रहा है”. बता दें कि सरमा के पास गृह और राजनीतिक विभागों का भी प्रभार है. सरमा ने कहा, “हिंदू भी बहुविवाह से मुक्त नहीं हैं. यह हमारी भी जिम्मेदारी है. इस विधेयक के दायरे में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सभी अन्य समाजों के लोग आएंगे.” मुख्यमंत्री सरमा के द्वारा सभी विपक्षी सदस्यों से अपने-अपने संशोधन वापस लेने का आग्रह किया गया ताकि सदन में यह संदेश जाए कि महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो हुआ है.