असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारीः राहुल गांधी ने 'छत्तीसगढ़ प्लान' को दी मंजूरी

असम लीडरशिप टीम के साथ मीटिंग के दौरान राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद केसी वेणुगोपाल. ( PTI )

इस अभियान के दौरान, राज्य के नेता मतदाताओं के सामने राज्य सरकार की विफलताओं को भी उजागर करेंगे. लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो निवासियों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा बन गया है.

असम के एआईसीसी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "पार्टी 5 दिसंबर से अपना जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी. हमने पांच टीमें बनाई हैं जो लोगों की अपेक्षाओं पर प्रतिक्रिया लेने के लिए पूरे राज्य का दौरा करेंगी. सभी वरिष्ठ राज्य नेता इस अभियान में हिस्सा लेंगे."

सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंह देव, जिन्होंने पार्टी घोषणापत्र के लिए इनपुट इकट्ठा करने के लिए पूरे आदिवासी राज्य का दौरा किया था. वे असम के मतदाता जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, असम में यह मतदाता जनसंपर्क अभियान छत्तीसगढ़ में पहले चलाए गए एक इसी तरह के अभियान की तर्ज पर है. पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी.

इस योजना के तहत, 5 दिसंबर से राज्यव्यापी 'मतदाता जनसंपर्क अभियान' शुरू किया जाएगा. यह अभियान डिब्रूगढ़ से शुरू होगा और चुनाव वाले पूर्वोत्तर राज्य की सभी विधानसभा सीटों को कवर करेगा. इस दौरान, कांग्रेस 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने प्रस्तावित घोषणापत्र पर मतदाताओं से प्रतिक्रिया लेगी. साथ ही राज्य सरकार की कमियों को उजागर करेगी.

नई दिल्लीः असम में भाजपा के शासन को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है. पार्टी ने 2026 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक आक्रामक रणनीति बनाई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे मंजूरी दे दी है. राहुल गांधी ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच 2 दिसंबर को असम के वरिष्ठ नेताओं के साथ रणनीति की समीक्षा के लिए समय निकाला.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, असम में महीनों से स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत और अन्य प्रमुख विभागों के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वो अपने बकाए की मांग कर रहे हैं. लेकिन, उन्हें चेतावनी, वेतन कटौती और धमकी का सामना करना पड़ा है. सूत्रों ने कहा कि सरकारी कर्मचारी राज्य प्रशासन की रीढ़ हैं और उनकी वैध चिंताओं पर बातचीत, सम्मान और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, न कि शत्रुता.

मतदाता सूची पर विवाद के बीच अभियानः

यह मतदाता संपर्क अभियान असम की विवादास्पद विशेष मतदाता सूची संशोधन (स्पेशल रिवीजन) के बीच आया है, जिसने कांग्रेस पार्टी में यह डर पैदा कर दिया है कि सत्तारूढ़ भाजपा राज्य की चुनावी सूची में बाहरी लोगों को शामिल करने की योजना बना रही है. असम एसआर (SR) के दौरान, मतदाताओं से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, जबकि 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर (SIR) में मतदाताओं को चुनावी रोल में बने रहने के लिए गणना फॉर्म भरने और सहायक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है.

असम में, बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर मतदाता सूची में नामों का सत्यापन करेंगे और मृत, पलायन कर चुके या जिनके नाम कई जगह हैं, उनके नाम हटा देंगे. क्षेत्रीय दलों द्वारा एसआईआर को पिछले दरवाजे से एनआरसी (NRC) बताया गया है, जिनमें से कई ने इस अभ्यास को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है.

असम में क्यों हो रहा एसआरः

जितेंद्र सिंह ने कहा, "मतदाता सूची में बाहरी लोगों को शामिल करने को लेकर चिंता है. हम घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं. एसआर, एसआईआर से बहुत अलग है. उन्होंने एसआर का विकल्प चुना क्योंकि वे एनआरसी से बचना चाहते थे, जिसने पहले राज्य में लाखों हिंदुओं को बाहर कर दिया था."

असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई ने ईटीवी भारत से कहा, "हम आने वाले सभी चुनावों के लिए मशीन-पठनीय (मशीन-रीडेबल) चुनावी रोल को तत्काल शुरू करने के अलावा, मैन्युअल कमजोरियों को खत्म करने के लिए मतदाता सूचियों की पूर्ण डिजिटलीकरण और केंद्रीय रूप से प्रबंधित, सॉफ्टवेयर-आधारित तैयारी चाहते हैं. हम आधुनिक, सुरक्षित मतदाता रोल प्रारूपों को अपनाने से रोकने वाली किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक सीमाओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण भी चाहते हैं."

गोगोई को इस साल की शुरुआत में राज्य इकाई का प्रभार दिया गया था. असम में भाजपा से सत्ता छीनने की तैयार कर रहे हैं, जो 2016 से शासन कर रही है. राज्य इकाई के लिए यह कार्य कठिन है. 2021 के चुनावों में कुल 126 विधानसभा सीटों में से केवल 29 सीटें जीत सकी थी, जबकि भाजपा ने 60 सीटें जीती थीं. 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में भी, कांग्रेस असम की कुल 14 लोकसभा सीटों में से केवल 3 सीटें जीत सकी, जबकि भाजपा ने 9 सीटें जीतीं.

