ETV Bharat / bharat

असम के चुनावी 'महासंग्राम' के लिए BJP तैयार, एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय...उम्मीदवारों का ऐलान जल्द

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि बीजेपी की उम्मीदवारों की सूची पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जारी होगी, जिसमें युवा, महिलाएं और आदिवासी नेताओं को जगह दी जाएगी. हिमंत बिस्वा सरमा झालुकबारी से लड़ेंगे. साथ ही बुधवार को ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए सांसद प्रद्युत बोरदोलोई दिसपुर से चुनाव लड़ेंगे.

सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) असम में 89 सीटों पर लड़ेगी. उसकी सहयोगी असम गण परिषद (एजीपी) को 26 सीटें मिली हैं, और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं, और बीजेपी ने गठबंधन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी बरकरार रखी है ताकि तीसरी बार सत्ता में वापसी हो सके.

बता दें कि, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा बुधवार को दिल्ली पहुंचे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की. हिमंत ने ये भी बताया कि झालुकबारी सीट के लिए आगामी 20 मार्च को नामांकन करेंगे. पार्टी सूत्रों की माने तो एनडीए में सीट बंटवारा लगभग तय हो चुका है. असम की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैली 1,3 और 6 अप्रैल के लिए की गई है, जिस पर आखिरी निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लगाई जाएगी.

असम को लेकर बुधवार को दिल्ली में काफी गहमा गहमी रही क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शरमा खुद दिल्ली में मौजूद थे. कांग्रेस से भाजपा में आए सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया.

नई दिल्ली: असम विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक होना है. ऐसे में राज्य की राजनीति तेजी से गर्माती जा रही है. राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है, जबकि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. प्रमुख सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा झालुकबारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं. वे 2001 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहां मजबूत आधार रखते हैं. 20 मार्च को वे नामांकन या औपचारिक घोषणा कर सकते हैं. झालुकबारी गुवाहाटी क्षेत्र में बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां सरमा ने पिछले चुनावों में बड़ी बढ़त से जीत हासिल की है.

प्रद्युत बोर्दोलोई के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. नागांव लोकसभा सांसद प्रद्युत बोर्दोलोई ने 18 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और नई दिल्ली में बीजेपी जॉइन कर ली.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में उनकी ज्वाइनिंग करवाई गई. इस्तीफा देने के तुरंत बाद बोर्दोलोई ने मीडिया से कहा कि पार्टी में अपमान और समर्थन की कमी के कारण उन्होंने यह फैसला लिया. उन्होंने बताया कि उन्हें दिसपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है.

उन्होंने कहा कि "मैं आज रात गुवाहाटी जा रहा हूं अंतिम फैसला लेने." इस्तीफे के बाद उन्होंने लोकसभा सदस्यता भी छोड़ दी. मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम बीजेपी इकाई केंद्रीय नेतृत्व को बोर्दोलोई को टिकट देने की सिफारिश करेगी, जिससे गुवाहाटी क्षेत्र में पार्टी मजबूत होगी.

साथ ही पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी असम में कई रैलियां करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में सक्रिय प्रचार करेंगे. सूत्रों के अनुसार, वे राज्य में चार रैलियों को संबोधित कर सकते हैं. साथ ही गृह मंत्री अमित शाह 6 रीजन में धुआंधार प्रचार कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दौरों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और विपक्ष पर निशाना साधा, जो एनडीए के अभियान को और तेज करेगा. पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा ज्यादा निगेटिव प्रचार ना कर केंद्र और राज्य की योजनाओं ,और विकास की बात करेगी .पार्टी सूत्रों का दावा है कि असम में एकतरफा फाइट है और एनडीए तीसरी बार सत्ता बनाए रखने की कोशिश में है, जबकि विपक्ष चुनौती पेश करने की तैयारी कर रहा है. लेकिन अभी तक वो रेस में नहीं आ पाया है जिसका फायदा पार्टी पूरा पूरा उठाएगी.

आने वाले दिनों में जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी ताकि 20 मार्च से नवरात्र के शुरुआत होते ही नामांकन शुरू हो जाए और इसके लिए बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई. बैठक में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री,और राज्य के मुख्यमंत्री समेत समिति के अन्य सदस्यों और असम के अध्यक्ष दिलीप सैकिया भी शामिल रहे.

ये भी पढ़ें: असम के नाराज कांग्रेसी सांसद को BJP ने दिया खुला ऑफर, 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा