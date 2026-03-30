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असम चुनाव 2026: राहुल-प्रियंका संभालेंगे कांग्रेस का मोर्चा, इन मुद्दों पर भाजपा को घेरने की तैयारी!

नई दिल्ली: असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है. राज्य में भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा अगले महीने की शुरुआत में असम के तूफानी दौरे पर निकलेंगे. राहुल और प्रियंका की जोड़ी न केवल कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएगी, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नया जोश भी भरेगी.

राज्य की सभी 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. चुनाव प्रचार 7 अप्रैल की शाम को थम जाएगा. कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 1 अप्रैल को प्रियंका गांधी और उसके बाद 2 अप्रैल को राहुल गांधी के दौरे से पार्टी के प्रचार अभियान को नई ताकत मिलेगी, जो अगले कुछ दिनों में अपने चरम पर होगा.

असम में कांग्रेस 2016 से विपक्ष में है. वह मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ 'सत्ता विरोधी लहर' (एंटी-इंकंबेंसी) के भरोसे है. चुनाव से कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं, पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा और पूर्व नगांव सांसद प्रद्युत बोरदोलोई को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है.

हालांकि, कांग्रेस प्रबंधकों ने इन दो वरिष्ठ नेताओं के जाने की बात को यह कहते हुए तवज्जो नहीं दी कि वे मतदाताओं के बीच बेनकाब हो चुके थे. पार्टी का दावा है कि उनके जाने का कांग्रेस की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और असम के मतदाता 2026 के विधानसभा चुनावों में बदलाव देखना चाहते हैं.

असम के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) सचिव प्रभारी मनोज चौहान ने ईटीवी भारत से कहा- "हमारे शीर्ष नेताओं के दौरे से चल रहे चुनाव प्रचार को काफी मजबूती मिलेगी. हमारी रैलियों में अच्छी भीड़ उमड़ रही है और हमें उम्मीद है कि हम इसे वोटों में बदल पाएंगे. जनता भाजपा से ऊब चुकी है. भ्रष्टाचार, अधूरे वादों और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मतदाताओं में काफी हताशा है और वे इस बार बदलाव लाना चाहते हैं."

भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर वे तीसरी बार सत्ता में आए तो बाहरी लोगों को बाहर निकाल देंगे. इस पर चौहान ने कहा, "यह चुनावी मुद्दा भी नहीं है. भाजपा सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए बाहरी लोगों का मुद्दा उठा रही है. वे 2016 से राज्य में और 2014 से केंद्र की सत्ता में हैं. उन्होंने इतने सालों में इस मुद्दे का समाधान क्यों नहीं किया? मतदाताओं की चिंताओं को दूर करने के बजाय, सरकार जवाबदेही से बचती रही है."