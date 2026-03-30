ETV Bharat / bharat

असम चुनाव 2026: राहुल-प्रियंका संभालेंगे कांग्रेस का मोर्चा, इन मुद्दों पर भाजपा को घेरने की तैयारी!

पार्टी उत्तर-पूर्वी राज्य में सत्ता वापस पाने के लिए सामाजिक कल्याण के वादों और भाजपा सरकार की एंटी-इनकंबेंसी पर भरोसा कर रही है.

Rahul and Priyanka Gandhi
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी. (फाइल) (IANS)
author img

By Amit Agnihotri

Published : March 30, 2026 at 8:36 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है. राज्य में भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा अगले महीने की शुरुआत में असम के तूफानी दौरे पर निकलेंगे. राहुल और प्रियंका की जोड़ी न केवल कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएगी, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नया जोश भी भरेगी.

राज्य की सभी 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. चुनाव प्रचार 7 अप्रैल की शाम को थम जाएगा. कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 1 अप्रैल को प्रियंका गांधी और उसके बाद 2 अप्रैल को राहुल गांधी के दौरे से पार्टी के प्रचार अभियान को नई ताकत मिलेगी, जो अगले कुछ दिनों में अपने चरम पर होगा.

असम में कांग्रेस 2016 से विपक्ष में है. वह मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ 'सत्ता विरोधी लहर' (एंटी-इंकंबेंसी) के भरोसे है. चुनाव से कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं, पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा और पूर्व नगांव सांसद प्रद्युत बोरदोलोई को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है.

हालांकि, कांग्रेस प्रबंधकों ने इन दो वरिष्ठ नेताओं के जाने की बात को यह कहते हुए तवज्जो नहीं दी कि वे मतदाताओं के बीच बेनकाब हो चुके थे. पार्टी का दावा है कि उनके जाने का कांग्रेस की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और असम के मतदाता 2026 के विधानसभा चुनावों में बदलाव देखना चाहते हैं.

असम के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) सचिव प्रभारी मनोज चौहान ने ईटीवी भारत से कहा- "हमारे शीर्ष नेताओं के दौरे से चल रहे चुनाव प्रचार को काफी मजबूती मिलेगी. हमारी रैलियों में अच्छी भीड़ उमड़ रही है और हमें उम्मीद है कि हम इसे वोटों में बदल पाएंगे. जनता भाजपा से ऊब चुकी है. भ्रष्टाचार, अधूरे वादों और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मतदाताओं में काफी हताशा है और वे इस बार बदलाव लाना चाहते हैं."

भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर वे तीसरी बार सत्ता में आए तो बाहरी लोगों को बाहर निकाल देंगे. इस पर चौहान ने कहा, "यह चुनावी मुद्दा भी नहीं है. भाजपा सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए बाहरी लोगों का मुद्दा उठा रही है. वे 2016 से राज्य में और 2014 से केंद्र की सत्ता में हैं. उन्होंने इतने सालों में इस मुद्दे का समाधान क्यों नहीं किया? मतदाताओं की चिंताओं को दूर करने के बजाय, सरकार जवाबदेही से बचती रही है."

कांग्रेस के रणनीतिकार उन सामाजिक कल्याण गारंटियों के भरोसे भी हैं, जिनकी घोषणा हाल ही में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी. कांग्रेस को उम्मीद है कि ये गारंटियां बाजी पलट देंगी. एनडीए का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने वामपंथी दलों, रायजोर दल, असम जातीय परिषद, जेडीए (JDA) और एपीएचएलसी जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ सीट-बंटवारे का तालमेल बिठाया है.

पार्टी के प्रमुख वादों में 10 लाख आदिवासियों को जमीन का पट्टा देना और गायक जुबीन गर्ग को न्याय दिलाना शामिल है, जिनकी पहले सिंगापुर में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी. असम में कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ पर्यवेक्षकों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बदलाव के लिए जनता के मूड पर जोर दिया है. उन्होंने गुवाहाटी के बाहर स्थित दिवंगत गायक के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की.

असम के एआईसीसी (AICC) प्रभारी जितेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "जुबीन दा पूरे असम की आवाज और पूर्वोत्तर की भावना थे. पूरा राज्य अपने इस आइकन के लिए एकजुट है और न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार जनता की इस भावना को लेकर सहज नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "हमारा गठबंधन वास्तव में मतदाताओं की इच्छाओं को दर्शाता है."

स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख के तौर पर प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान में उतरे पार्टी के 100 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया है. संभावना है कि वह डिब्रूगढ़ जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगी, जिनमें से एक कांग्रेस उम्मीदवार के लिए और दूसरी एजेपी (AJP) उम्मीदवार के लिए होगी.

पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन घाटोवार ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारा गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और पार्टी का प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है. मतदाताओं को अब समझ आ गया है कि भाजपा केवल उन भारी भत्तों के भरोसे है जो उसने लाखों निवासियों को दिए हैं, जबकि पिछले पांच वर्षों में कोई ठोस काम नहीं किया गया. अगर भाजपा इतनी ही आश्वस्त होती, तो वे कांग्रेस से आए कई दलबदलुओं को टिकट नहीं देते." उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस 'स्थानीय गौरव' को बहाल करने की बात कर रही है और मतदाताओं को यह विषय काफी पसंद आ रहा है."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

असम विधानसभा चुनाव 2026
RAHUL PRIYANKA ASSAM VISIT
राहुल और प्रियंका का असम दौरा
ZUBEEN GARG JUSTICE ISSUE
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.