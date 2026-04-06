इस बार असम में बीजेपी, एनडीए सरकार हैट्रिक बनाएगी : पीएम मोदी
असम के बारपेटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला.
Published : April 6, 2026 at 1:23 PM IST
बारपेटा (असम): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को असम में भाजपा के दस साल के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों पर जोर देते हुए कहा कि आने वाला समय राज्य को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का है. उन्होंने कहा, 'इस बार असम में बीजेपी, एनडीए सरकार हैट्रिक बनाएगी.'
बारपेटा में एक रैली में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और उन पर अल्पकालिक दृष्टि के साथ काम करने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने भाजपा से तुलना करते हुए पार्टी के दीर्घकालिक दृष्टि वर्किंग कार्य दृष्टिकोण पर जोर दिया.
#WATCH | Barpeta, Assam: PM Narendra Modi says, " congress is openly supporting the infiltrators. you tell me, should the infiltrators be sent back or not? congress is opposing action against illegal occupation. congress is talking about enacting a law in assam that would jail… pic.twitter.com/InlWBPqniL— ANI (@ANI) April 6, 2026
उन्होंने कहा कि पिछले दस साल असम की पहचान को बचाने में लगे थे; वहीं, आने वाला समय इसे वैश्विक मंच पर ले जाने का है. "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी दीर्घकालिक दृष्टि के साथ विकास पर काम नहीं करती. कांग्रेस अल्पकालिक दृष्टि से काम करती है ताकि वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो सके."
पीएम मोदी ने कहा, "दूसरी तरफ, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लंबे समय के विजन के साथ काम करती है. हम एक विकसित असम के लक्ष्य को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं. इसीलिए हमने पिछले 10 सालों में पूरे समर्पण के साथ काम किया है."
#WATCH | Barpeta, Assam: PM Narendra Modi says, " ...even during operation sindoor, our forces forced pakistan to surrender within hours. but congress sang the song written, composed and loved by pakistan..." pic.twitter.com/V7kFRHhpGj— ANI (@ANI) April 6, 2026
"असम में पिछले 10 साल शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए थे. आने वाले साल असम की समृद्धि को बढ़ाएंगे." पिछले 10 साल असम को असुविधा और असुरक्षा से बाहर निकालने के लिए थे; आने वाला समय असम की आत्मनिर्भरता के लिए होगा.
उन्होंने कहा, "पिछले 10 साल असम की पहचान को बचाने के लिए थे; अब हमें असम की पहचान को वैश्विक मंच पर बढ़ाना है." पीएम मोदी ने भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर बधाई दी और पार्टी के "राष्ट्र प्रथम" मंत्र पर जोर दिया, और देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया.
#WATCH | Barpeta, Assam: On the Women’s Reservation Bill, PM Narendra Modi says, " the government has called a special session of parliament starting april 16th. we have discussed this with all political parties in the country. we have urged everyone to unanimously advance this… pic.twitter.com/CHlEJ4Btax— ANI (@ANI) April 6, 2026
"आज, 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है. मैं देश और दुनिया भर में भाजपा परिवार से जुड़े सभी लोगों और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं. उन्होंने कहा, "राष्ट्र प्रथम" के मंत्र के साथ हम सब भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं. हमारा संकल्प देश को विकसित बनाना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. इसी संकल्प के साथ भाजपा इस चुनाव में आपका आशीर्वाद मांग रही है."
भाजपा के वादे पूरे करने की काबिलियत पर फोकस करते हुए, प्रधानमंत्री ने राज्य के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर जोर दिया, और असम की बढ़ी हुई कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया, जिससे वहां के पर्यटन को बढ़ावा मिला है.
#WATCH | Barpeta, Assam: PM Narendra Modi says, " today is also the foundation day of the bharatiya janata party. i congratulate all the workers. with the mantra of "nation first," we are all engaged in serving mother india. our resolve is to develop the country, to make india… pic.twitter.com/smPpWBoFMR— ANI (@ANI) April 6, 2026
"इस बार आपका वोट एक विकसित असम के निर्माण की नींव को मजबूत करेगा. आप सभी जानते हैं कि भाजपा जो कहती है, वह करती है." हम असम को उन ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं जिसके यहां के लोग हकदार हैं. मानस नेशनल पार्क यहां से ज्यादा दूर नहीं है.
कामाख्या मंदिर का आशीर्वाद इस पूरे इलाके पर है. यहां आस्था और अध्यात्म से जुड़ी कई प्रमुख जगहें हैं. जैसे-जैसे असम में कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है, यहां पर्यटन बढ़ रहा है और इसका फायदा पूरे असम को मिल रहा है.
उन्होंने कहा, "असम का एक इलाका धान की खेती के लिए जाना जाता है, और मैं सभी चावल किसानों को खुशखबरी देना चाहता हूं: यहां के किसानों का उगाया हुआ जोहा चावल अब यूरोप में अपनी खुशबू फैलाएगा."
असम में 126 सीटों के लिए 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी.
डिब्रूगढ़ चुनावी रैली में पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस से सपोर्ट मांगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने कांग्रेस से महिला आरक्षण बिल में प्रस्तावित संशोधन को पूरा सपोर्ट देने की अपील की है, जिस पर इस महीने के आखिर में संसद की स्पेशल बैठक में चर्चा होगी और कहा कि विपक्षी पार्टी को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए.
यहां एक रैली को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद की स्पेशल बैठक में इस पर चर्चा होगी ताकि 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया जा सके और उम्मीद है कि यह फैसला सर्वसम्मति से होगा. उन्होंने कांग्रेस पर महिला आरक्षण के मुद्दे को सालों तक टालने का आरोप लगाया और कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट, जिसके ज़रिए बहनों और बेटियों को देश की संसद और असम विधानसभा में भी 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, तब पास हुआ था जब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में थी.
उन्होंने कहा, "16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का एक स्पेशल सेशन तय है, जिसमें महिला आरक्षण कानून में बदलाव पर चर्चा होगी। यह प्रावधान किया जाएगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाएं सांसद बनें." उन्होंने आगे कहा, "मैंने कांग्रेस से भी अपील की है कि वह इस पर राजनीति न करे, बदलाव को पूरा सपोर्ट करे ताकि महिलाओं के हक में एकमत से फैसला हो सके."
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