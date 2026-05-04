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असम चुनाव परिणाम: मुख्यमंत्री हिमंत सरमा जालुकबारी से लगातार छठी बार जीत के लिए तैयार

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जालुकबारी सीट पर आगे चल रहे हैं. उन्होंने बड़ी बढ़त बना ली है. 18 में से 5 राउंड की मतगणना के बाद हिमंत अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की विदिशा एन. से 17,214 मतों के अंतर से आगे हैं. इसी तरह हिमंत बिस्वा सरमा जालुकबारी से लगातार छठी बार जीत हासिल करने की दहलीज पर हैं.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी रुझानों के मुताबिक, 5 राउंड की मतगणना के बाद सीएम सरमा को 31,056 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार विदिशा को 13,842 वोट मिले हैं.

बीजेपी नेता सरमा ने 1996 में जालुकबारी सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव जीतने में असफल रहे थे. सरमा तक कांग्रेस में थे. 2001 से उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा और हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया, और 2021 में उन्होंने 1,01,000 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की थी.

वहीं, असम में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया, अखिल गोगोई, लुरिंज्योति गोगोई, जगदीश भुइयां और राजेन गोहेन समेत सभी प्रमुख विपक्षी नेता अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पिछड़ गए हैं.