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असम चुनाव परिणाम: मुख्यमंत्री हिमंत सरमा जालुकबारी से लगातार छठी बार जीत के लिए तैयार

Assam Assembly Election Results 2026: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जालुकबारी सीट से लगातार छठी बार जीत के लिए तैयार हैं.

Assam Assembly Election Results 2026 CM Himanta Biswa Sarma Jalukbari Seat Updates
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 4, 2026 at 12:38 PM IST

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गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जालुकबारी सीट पर आगे चल रहे हैं. उन्होंने बड़ी बढ़त बना ली है. 18 में से 5 राउंड की मतगणना के बाद हिमंत अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की विदिशा एन. से 17,214 मतों के अंतर से आगे हैं. इसी तरह हिमंत बिस्वा सरमा जालुकबारी से लगातार छठी बार जीत हासिल करने की दहलीज पर हैं.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी रुझानों के मुताबिक, 5 राउंड की मतगणना के बाद सीएम सरमा को 31,056 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार विदिशा को 13,842 वोट मिले हैं.

बीजेपी नेता सरमा ने 1996 में जालुकबारी सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव जीतने में असफल रहे थे. सरमा तक कांग्रेस में थे. 2001 से उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा और हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया, और 2021 में उन्होंने 1,01,000 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की थी.

वहीं, असम में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया, अखिल गोगोई, लुरिंज्योति गोगोई, जगदीश भुइयां और राजेन गोहेन समेत सभी प्रमुख विपक्षी नेता अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पिछड़ गए हैं.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई जोरहाट सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी से पीछे हैं.

कांग्रेस नेता सैकिया शिवसागर जिले की नजीरा सीट से 6,300 मतों से पीछे हैं. तीसरे राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के मयूर बोरगोहेन को 16,770 वोट मिले, जबकि सैकिया को 10,470 वोट मिले.

दो चरणों की मतगणना पूरी होने के बाद रायजोर दल के अध्यक्ष एवं विधायक अखिल गोगोई शिवसागर सीट पर पिछड़ गए हैं. उन्हें 6,944 वोट मिले, जबकि भाजपा के कुशल दुवारी को 8,478 वोट मिले. इसी सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सहयोगी असम गण परिषद के प्रदीप हजारिका को 896 वोट मिले.

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