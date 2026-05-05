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असम चुनाव : 'वेलफेयर' पॉलिटिक्स ने भाजपा की राह कर दी आसान !

नई दिल्ली : असम विधानसभा में रिकॉर्ड 102 सीटें जीतकर एनडीए ने दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की राह पर कदम रखा है. यहां पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का प्रदर्शन हाल के समय में सबसे खराब रहा है.

भाजपा ने 90 में से 82 सीटें जीतीं. उसके सहयोगी दलों बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और असम गण परिषद (एजीपी) को 10-10 सीटें मिलीं. बीपीएफ 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था. एजीपी ने 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. यह पहली बार है कि भाजपा ने राज्य में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है. इससे पहले उसने 2021 और 2016 में 60 सीटें जीती थीं.

असम में मिली व्यापक जनादेश से भाजपा उत्साहित है. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस जीत से भाजपा को राज्य में हिंदुत्व पर अपना ध्यान और अधिक केंद्रित करने का मौका मिल जाएगा. पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि असमिया क्षेत्रवाद हाशिए पर जा सकता है, हालांकि कई मतदाता पार्टी की इस शानदार जीत का श्रेय कल्याणकारी उपायों को देते हैं.

जीत सुनिश्चित करने में सत्तारूढ़ गठबंधन की लाभार्थीवादी राजनीति की अहम भूमिका रही है, लेकिन अगर कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाता है तो यह नई सरकार की वित्तीय स्थिति के लिए चुनौती बन सकती है.

पीटीआई न्यूज एजेंसी से बात करते हुए राजनीतिक विश्लेषक ब्रोजेन डेका ने कहा, "जब 2023 में परिसीमन हुआ था, तब भाजपा ने कहा था कि उसने हिंदुओं के लिए 103-105 सीटें सुरक्षित की हैं. हिंदुओं के हितैषी होने की अपनी छवि को देखते हुए, यह परिणाम भी अपेक्षित ही है."

उन्होंने बताया कि भाजपा ने खुद को असमिया समुदाय के "आखिरी रक्षक" के रूप में पेश किया और पार्टी का अकेले 80 सीटों का आंकड़ा पार करना इस बात का संकेत है कि जनता ने उसे इस भूमिका में स्वीकार कर लिया है.

डेका ने कहा, "इससे राज्य की 'जातीयवादी' ताकतें, चाहे वह एजीपी हो या रायजोर दल और असम जातीय परिषद जैसी विपक्षी पार्टियां, प्रभावी रूप से हाशिए पर चली गई हैं. जनता ने भाजपा को समुदाय के भविष्य को सुरक्षित करने वाली पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया है."

इस चुनाव में रायजोर दल की सीटों की संख्या बढ़कर दो हो गई, जबकि एजेपी एक बार फिर असफल रही. दोनों कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थीं.डेका ने कहा, "भाजपा की जीत मुसलमानों, विशेषकर बंगाली भाषी मुसलमानों को और भी अलग-थलग कर देगी, जो मुख्यमंत्री के तीखे हमलों का शिकार रहे हैं."