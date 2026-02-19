प्रियंका गांधी का असम दौरा, मां कामाख्या के किए दर्शन, मांगा आशीर्वाद
असम विधानसभा चुनाव अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की गुंजाइश है. इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है.
Published : February 19, 2026 at 3:58 PM IST
गुवाहाटी: इस साल असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों तैयारियों में जुट गई हैं. इसी सिलसिले में आज गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का दो दिवसीय राज्य दौरा शुरू हुआ. उन्होंने पार्टी नेता गौरव गोगोई संग मां कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की.
गुरुवार सुबह करीब 10 बजे गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर, गौरव गोगोई और पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया. इसके बाद प्रियंका गांधी दोपहर करीब 12.30 बजे गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर गईं और मां कामाख्या में पूजा की.
#WATCH | Guwahati, Assam | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " i came here to seek mata's blessings, respecting the civilisation and culture of assam, because the faith of millions of people is connected with kamakhya devi. i am feeling very good after offering prayers at… pic.twitter.com/bRCA3Vn9FP— ANI (@ANI) February 19, 2026
पूजा-अर्चना के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया, और मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बता दें, 2026 के असम विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां तेज हो रही हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस दोनों पार्टियों के सीनियर नेता लगातार राज्य के दौरे कर रहे हैं. पता चला है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करने के लिए कई मीटिंग करेंगी.
Karnataka Deputy CM DK Shivakumar and Congress MP Priyanka Gandhi Vadra offered prayers at Maa Kamakhya Temple in Guwahati, Assam.— ANI (@ANI) February 19, 2026
(Source: DKS Office) pic.twitter.com/YS001bO5BC
पार्टी नेताओं ने बताया कि वह पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों से मिलेंगी और विधायकों, जिला अध्यक्ष और सांसदों के साथ भी मीटिंग करेंगी. वह पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन भी हैं. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा राज्य में BJP सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक 'चार्जशीट' जारी करेंगी. अगले दिन शनिवार को प्रियंका गांधी पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी. इससे पहले सीनियर कांग्रेस नेता भूपेन बोरा के BJP में शामिल होने के फैसले से कांग्रेस में काफी कन्फ्यूजन है. फिर भी कांग्रेस लीडरशिप अपना चुनाव कैंपेन जारी रखे हुए है. पार्टी को उम्मीद है कि वह फरवरी के आखिर या 5-6 मार्च तक करीब 80 सीटों के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देगी.
