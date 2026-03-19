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असम विधानसभा चुनाव : भाजपा के 88 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी, सरमा जलुकबारी से लड़ेंगे चुनाव

सूची के मुताबिक हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए भूपेन कुमार बोरा बिहपुरिया सीट से चुनाव लड़ेंगे.

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma with Lok Sabha MP Pradyut Bordoloi
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के साथ (Photo/X@BJP4Assam)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 1:02 PM IST

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गुवाहाटी (असम) : भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. इसमें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को जलुकबारी सीट से मैदान में उतारा है. वहीं कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन कुमार बोरा को मैदान में उतारा गया है.

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल प्रद्युत बोरदोलोई को भाजपा ने असम की दिसपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है. बोरदोलोई ने बुधवार को कांग्रेस से अपना पुराना नाता तोड़ लिया था. इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा, जो कुछ हफ़्ते पहले पार्टी छोड़कर चले गए थे, बिहपुरिया से चुनाव लड़ेंगे. यह सीट वे पिछले दो चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों से हार गए थे.

हालांकि, भाजपा के बैनर के साथ, दो बार के विधायक तीसरी जीत की तलाश में हैं.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अपनी पारंपरिक जलुकबारी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं. भाजपा के मंत्री पीयूष हजारिका जगिरोड से, रूपाली लंगथासा हाफलोंग से और प्रशांत फुकन डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ेंगे. मौजूदा सांसद हितेंद्र नाथ गोस्वामी कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ अपनी जोरहाट सीट बचाएंगे.

बोरदोलोई के बेटे प्रतीक का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार
इस बीच, प्रतीक बोरदोलोई ने अपने पिता प्रद्युत बोरदोलोई के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद मार्गेरिटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है.

कांग्रेस अध्यक्ष और केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुधवार को लिखे एक पत्र में प्रतीक ने कहा कि वह पार्टी के सदस्य बने रहेंगे. इस पत्र में प्रतीक ने कहा कि उनके पिता के दूसरी पार्टी में शामिल होने के फैसले के बाद उनके लिए मार्गेरिटा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बने रहना उचित नहीं होगा.

उन्होंने कहा, ‘‘पार्टी के प्रति अत्यंत सम्मान और गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ मैं मार्गेरिटा विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के अपने निर्णय से अवगत कराना चाहता हूं.’’ प्रतीक ने जोर देकर कहा कि वह पार्टी के लिए उस क्षमता से काम जारी रखेंगे जिसे नेतृत्व उचित समझेगा. उनके पिता पांच दशकों से अधिक समय तक कांग्रेस में रहे और मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अगले दिन वह भाजपा में शामिल हो गए.

ये भी पढ़ें- असम के चुनावी 'महासंग्राम' के लिए BJP तैयार, एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय...उम्मीदवारों का ऐलान जल्द

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