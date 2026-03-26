असम विधानसभा चुनाव, एक कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द, AGP कैंडिडेट की राह आसान
असम में नामांकन पत्रों में त्रुटि के कारण बरपेटा विधानसभा क्षेत्र से महानंदा सरकार की कांग्रेस उम्मीदवारी चुनाव से पहले ही रद्द हो गई.
Published : March 26, 2026 at 1:27 PM IST
बरपेटा: असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर. राज्य में अगले महीने 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं. मतदान की तारीख से पहले 24 नंबर बरपेटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार महानंदा सरकार की उम्मीदवारी रद्द हो गई है. इससे एजीपी उम्मीदवार दीपक कुमार दास की राह आसान हो गई है. असम गण परिषद असम में एनडीए की सहयोगी पार्टी है.
राज्य विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 मार्च को समाप्त हो गई. इसके बाद 24 और 25 मार्च को जिला आयुक्त के अधिकारियों द्वारा नामांकन पत्रों की जांच (scrutiny) की गई. हालाँकि, जांच के पहले ही दिन नामांकन पत्रों के 'फॉर्म A' में कुछ विसंगतियाँ पाई गई. इसके चलते डीसी कार्यालय के अधिकारियों ने कांग्रेस उम्मीदवार को बुधवार (25 मार्च) तक का समय दिया लेकिन, कांग्रेस उम्मीदवार महानंदा सरकार निर्धारित समय पर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष सुधार संबंधी दस्तावेज जमा करने में असफल रहे.
इस बीच बरपेटा के डिप्टी कमिश्नर के दफ़्तर में हुई आखिरी सुनवाई के बाद कांग्रेस उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने का फैसला पक्का हो गया. अधिकारियों ने बताया कि फॉर्म ए (A) में कुछ गड़बड़ियों की वजह से सरकार का नामांकन रद्द कर दिया गया.
यह फैसला सार्वजनिक होने के बाद बरपेटा में एजीपी के पार्टी दफ़्तर में जीत का जश्न शुरू हो गया. उन्हें लगा कि कांग्रेस उम्मीदवार के बिना विधानसभा सीटों पर मुकाबला एकतरफा होगा. अब एनडीए की सहयोगी पार्टी एजीपी के दीपक कुमार दास ही इस निर्वाचन क्षेत्र में एकमात्र प्रमुख पार्टी के उम्मीदवार बचे हैं. हालाँकि 9 अप्रैल को मतदान होगा लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार की गैरमौजूदगी में यह चुनावी लड़ाई एनडीए उम्मीदवार दीपक कुमार दास और कई निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच होगी.