असम-अरुणाचल बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालात, गोलीबारी में असम के 8 लोग घायल
असम-अरुणाचल बॉर्डर पर गोलीबारी में असम के आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Published : August 10, 2026 at 5:03 PM IST
जोनाई/धेमाजी (असम) : असम के धेमाजी जिले में गोगामुख के पास असम-अरुणाचल बॉर्डर इलाके में सोमवार को कुछ उपद्रवियों की ओर से की गई गोलीबारी में कम से कम आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
यह घटना असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित मिंगमंग बस्ती में हुई. सूत्रों से पता चला है कि गांववालों के बीच झगड़े में असम के करीब 18 लोग घायल हुए हैं. आरोप है कि अरुणाचल के बदमाशों ने असम की तरफ जमीन पर कब्जा कर लिया था और जब उनका सामना किया गया तो वे गुस्सा हो गए और असम के निवासियों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी की.
ईटीवी भारत से बात करते हुए घायलों में से एक ने आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश के पुलिसवालों ने आम लोगों की ड्रेस पहनकर उन पर गोलियां चलाईं, हमले का मकसद असम की तरफ के लोगों को डराना था.
A localised incident was reported in Dhemaji along the Assam-Arunachal Pradesh boundary. The situation has been promptly brought under control and tensions defused.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 10, 2026
Minister Shri @ranojpeguassam is in touch with his counterpart, while @CSAssam_ and @DGPAssamPolice are closely… pic.twitter.com/i2ekzmjgHH
घायलों ने यह भी आरोप लगाया कि निचला सुबनसिरी जिले के डिप्टी कमिश्नर का बेटा और एक पुलिस अधिकारी ओमांग ओमले गोलीबारी की घटना में शामिल थे. गंभीर रूप से घायल लोगों को अब गोगामुख, जोनाई और धेमाजी के मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है. तीन घायलों को हालत बिगड़ने पर डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
घायलों की पहचान दुर्गेश्वर पाटिर, रोहित डोले, नागराज डोले, बिग्गेश्वर पाटिर, पामे पेगू, संजय तायंग, उत्पल डोले और जान डोले के रूप में हुई है. वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.’’
इस बीच, घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, " असम-अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर धेमाजी में एक स्थानीय घटना की खबर मिली है. हालात पर तुरंत काबू पा लिया गया है और टेंशन कम कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि घटना की शुरुआती जांच के आदेश दे दिए गए हैं. तैनात मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी को अपने समकक्षों से बात करने के लिए कहा गया है."
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