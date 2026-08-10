ETV Bharat / bharat

असम-अरुणाचल बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालात, गोलीबारी में असम के 8 लोग घायल

असम-अरुणाचल बॉर्डर पर गोलीबारी में असम के आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

The situation became tense due to firing on the Assam-Arunachal border.
असम-अरुणाचल बॉर्डर पर गोलीबारी से हालात तनावपूर्ण हो गए. (ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोनाई/धेमाजी (असम) : असम के धेमाजी जिले में गोगामुख के पास असम-अरुणाचल बॉर्डर इलाके में सोमवार को कुछ उपद्रवियों की ओर से की गई गोलीबारी में कम से कम आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह घटना असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित मिंगमंग बस्ती में हुई. सूत्रों से पता चला है कि गांववालों के बीच झगड़े में असम के करीब 18 लोग घायल हुए हैं. आरोप है कि अरुणाचल के बदमाशों ने असम की तरफ जमीन पर कब्जा कर लिया था और जब उनका सामना किया गया तो वे गुस्सा हो गए और असम के निवासियों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी की.

ईटीवी भारत से बात करते हुए घायलों में से एक ने आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश के पुलिसवालों ने आम लोगों की ड्रेस पहनकर उन पर गोलियां चलाईं, हमले का मकसद असम की तरफ के लोगों को डराना था.

घायलों ने यह भी आरोप लगाया कि निचला सुबनसिरी जिले के डिप्टी कमिश्नर का बेटा और एक पुलिस अधिकारी ओमांग ओमले गोलीबारी की घटना में शामिल थे. गंभीर रूप से घायल लोगों को अब गोगामुख, जोनाई और धेमाजी के मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है. तीन घायलों को हालत बिगड़ने पर डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घायलों की पहचान दुर्गेश्वर पाटिर, रोहित डोले, नागराज डोले, बिग्गेश्वर पाटिर, पामे पेगू, संजय तायंग, उत्पल डोले और जान डोले के रूप में हुई है. वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.’’

इस बीच, घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, " असम-अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर धेमाजी में एक स्थानीय घटना की खबर मिली है. हालात पर तुरंत काबू पा लिया गया है और टेंशन कम कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि घटना की शुरुआती जांच के आदेश दे दिए गए हैं. तैनात मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी को अपने समकक्षों से बात करने के लिए कहा गया है."

ये भी पढ़ें- छात्रों को ले जा रही मिनीबस जम्मू फ्लाईओवर पर पलटी, 29 घायल, 3 की हालत गंभीर

TAGGED:

ASSAM ARUNACHAL PRADESH
BORDER FIRING
ENCROACHMENT DISPUTE
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा
ASSAM ARUNACHAL BORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.