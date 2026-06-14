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असम वायुसेना विमान हादसा, उत्तराखंड के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह पंचतत्व में विलीन, नम हुई आंखें

सेलाकुई में प्रशांत सिंह का पार्थिव शरीर ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

वाहन में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह का पार्थिव शरीर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

असम के जोरहाट में विमान हुआ था दुर्घटनाग्रस्त: गौर हो कि बीती 13 जून को असम के जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन पर इंडियन एयर फोर्स का एक AN 32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में भारतीय वायु सेना के 5 जांबाज जवानों का निधन हो गया था. जिनमें उत्तराखंड का एक जवान स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह भी शामिल थे. उनके शहीद होने की सूचना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है.

विकासनगर: असम वायुसेना विमान हादसे में शहीद उत्तराखंड के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह का पार्थिव शरीर सेलाकुई स्थित उनके आवास पर लाया गया. जहां अंतिम दर्शन के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए घाट पर ले जाया गया. जहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया.

प्रशांत सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचते ही गमगीन हो गया माहौल: आज यानी 14 जून को उनका पार्थिव शरीर देहरादून लाया गया. जिसके बाद सेना के वाहन से उनके पार्थिव शरीर को सेलाकुई के राजावाला रोड स्थित श्रीरामपुरम कॉलोनी पहुंचाया गया. जहां शहीद जवान प्रशांत सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचते ही परिजन बिलख उठे. जिससे पूरा माहौल गमगीन हो गया. हर किसी की आंखें छलक आई.

असम के जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त विमान (फोटो सोर्स- IANS)

करीब डेढ़ साल पहले ही हुई थी प्रशांत की शादी: बता दें कि प्रशांत सिंह ने करीब 8 साल तक देश सेवा की. 32 वर्षीय प्रशांत अपने माता-पिता के इकलोते बेटे थे. करीब डेढ़ साल पहले यानी 23 नवंबर 2024 को उनकी शादी हुई थी. परिवार उनके भविष्य के सपने संजोए हुआ था, लेकिन एक हादसे ने परिवार की खुशियों को छीन लिया. परिवार की मानें तो उनकी यह दूसरी पोस्टिंग थी.

शहीद स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह (फाइल फोटो- X@IAF_MCC)

सेना से रिटायर्ड हैं प्रशांत के पिता: प्रशांत के पिता उमेश सिंह सेना से रिटायर्ड हैं. जबकि, उनकी माता बृजेश देवी हाउस वाइफ हैं. प्रशांत के परिवार में एक बड़ी बहन है, जिनकी शादी हो चुकी है. मूल रूप से प्रशांत सिंह का परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो अभी देहरादून जिले के सेलाकुई में रहता है. यहीं पर उनका आवास भी है. फिलहाल, प्रशांत के निधन पर पूरे इलाके में गम का माहौल है.

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