युवक-युवती पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, दोनों की हालत नाजुक

Published : November 29, 2025 at 3:16 PM IST|
Updated : November 29, 2025 at 4:59 PM IST
जयपुर: जिले के दूदू इलाके में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. मोखमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक और युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई. दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत दूदू से जयपुर एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया. सूचना मिलते ही दूदू एएसपी शिवलाल बैरवा और डीएसपी दीपक खंडेलवाल मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थानीय पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए.
पुलिस ने शुरुआती जांच में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध के शक को लेकर विवाद बढ़ा और मामला हिंसक रूप ले गया. मामले को लेकर SMS अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि महिला और पुरुष को सुबह तक़रीबन 5 बजे अस्पताल में लाया गया था. पुरुष लगभग 70 प्रतिशत तक जल गया है जबकि महिला 35 प्रतिशत तक जली है. फिलहाल दोनों की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है.
युवक युवती 60 से 70 प्रतिशत झुलसे : दूदू पुलिस उपाधीक्षक दीपक खंडेलवाल ने बताया कि शुक्रवार रात एक बजे सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के एक गांव में देर रात एक युवक-युवती पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई. सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को बिचून सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जयपुर रेफर किया गया. हादसे में दोनों लगभग 60-70 प्रतिशत झुलस गए जिनका जयपुर इलाज जारी है.
पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया : दूदू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा ने बताया कि पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है. शुरुआती जानकारी में यह मामला प्रेम प्रसंग के शक से जुड़े विवाद का सामने आया है कि युवक युवती की हालत स्थिर होने के बाद बयान लिए जाएंगे. मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही इस वारदात की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी.
महिला के परिजन का कहना है कि जिस महिला को जलाया गया है वह विधवा है. रात को इनके परिवार की तरफ से फोन कर बताया गया कि झोपड़ी में आग लगी है. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक व्यक्ति व्यक्ति उस समय महिला के साथ था और दोनों जल गए हैं. दोनों का इलाज चल रहा है. उनका कहना है कि युवक के परिवार और महिला के परिवार में पुरानी रंजिश है.