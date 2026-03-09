असम में BJP गठबंधन को जोर का झटका! सहयोगी के कद्दावर नेता ने राहुल गांधी से मिलाया 'हाथ'
जयंत खाउंड का स्वागत करते हुए असम कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह अलवर ने कहा कि उनके आने से राज्य में पार्टी और मजबूत होगी.
Published : March 9, 2026 at 8:46 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 10:03 PM IST
संतू दास
नई दिल्ली: असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिली है. पूर्व असम गण परिषद (AGP) नेता जयंत खाउंड सोमवार को यहां कांग्रेस में शामिल हो गए. खाउंड ने असम कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह अलवर, पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद गौरव गोगोई की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ली.
उनका स्वागत करते हुए अलवर ने कहा कि खाउंड के आने से राज्य में पार्टी और मजबूत होगी. उन्होंने कहा, "जयंत खाउंड ने एक युवा नेता के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और असम की संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत काम किया है. उनके जुड़ने से कांग्रेस को बल मिला है. हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं."
असम की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "जब से राज्य में हिमंत बिस्वा सरमा सरकार सत्ता में आई है, उसने क्षेत्रीय दलों को खत्म करना शुरू कर दिया है. लेकिन जयंत हमेशा अपने मूल्यों पर अडिग रहे हैं."
गौरव गोगोई ने कहा, "आज का दिन असम विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है. असम के लोग जयंत खाउंड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. जयंत जनता के लिए काम करते हैं- यह बात हर किसी को पता है." असम कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "पिछले कुछ महीनों से जयंत जी हमारे संपर्क में थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई थी. उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं. हम आगामी विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे."
असम की भाजपा सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "असम की जनता में हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ गुस्सा है. लोग समझ रहे हैं कि हिमंत मनमानी कर रहे हैं और राजनीति में ऐसे अयोग्य लोगों को आगे ला रहे हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं."
भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल AGP को छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद, कांग्रेस में शामिल होने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए खाउंड ने कहा कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गौरव गोगोई के काम से प्रेरित होकर पुरानी पार्टी (कांग्रेस) में आए हैं.
उन्होंने कहा, "आज मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया हूं. मैं कांग्रेस में एक नया सदस्य हूं. जिस तरह से राहुल गांधी और गौरव गोगोई जनता के लिए काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए हम सब मिलकर लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे."
असम में विधानसभा चुनाव आने वाले महीनों में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ होने वाले हैं. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा इसी सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना है. सत्ताधारी भाजपा असम में दोबारा सत्ता में आने का भरोसा जता रही है, जबकि कांग्रेस मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रही है. असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को समाप्त होने वाला है.
