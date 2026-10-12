"जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तारीख दो, वरना फिर सड़कों पर उतरेंगे": CJP का पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम
CJP ने साफ कर दिया है कि वह अपने आंदोलन को खत्म करने के बजाय आगे बढ़ाने की तैयारी में है.
Published : October 12, 2026 at 2:44 PM IST
नई दिल्ली: कथित चुनावी अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. पार्टी के नेता सोमवार को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तारीख तय कराने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे और आवेदन सौंपा.
CJP का आरोप है कि पुलिस अधिकारी सचिन शर्मा ने उनसे मुलाकात नहीं की. पार्टी ने साफ कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वह दोबारा प्रदर्शन का आह्वान करेगी. पार्टी का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाना और मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही तय करने की मांग करना उसके आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है.
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए पुलिस को सौंपा आवेदन: CJP के मीडिया प्रवक्ता विजय रेड्डी ने बताया कि पार्टी के नेता पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सचिन शर्मा से मिलने पहुंचे. उन्होंने कहा कि अधिकारी ने उनसे मुलाकात नहीं की. पार्टी ने पुलिस को आवेदन देकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए तारीख तय करने की मांग की है. विजय रेड्डी ने बताया कि पिछली बार पुलिस की ओर से कहा गया था कि प्रदर्शन के लिए 10 दिन पहले आवेदन नहीं दिया गया था. इस बार पार्टी ने लिखित आवेदन सौंप दिया है. उन्होंने कहा कि पुलिस चाहे पांच, सात या 10 दिन बाद की तारीख तय करे, लेकिन प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरना देने की अनुमति दी जानी चाहिए.
24 घंटे में जवाब नहीं मिला तो फिर होगा प्रदर्शन: CJP ने स्पष्ट किया है कि वह अगले 24 घंटे तक पुलिस के जवाब का इंतजार करेगी. विजय रेड्डी ने कहा कि यदि इस समय में अनुमति या आगे की प्रक्रिया को लेकर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और देश के अलग-अलग हिस्सों से आए लोगों को दोबारा प्रदर्शन के लिए बुलाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी को फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है. CJP का कहना है कि वह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन अनुमति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण आंदोलन का अगला कदम तय करना पड़ रहा है.
कथित चुनावी अनियमितताओं पर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: CJP का आंदोलन कथित चुनावी अनियमितताओं के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही तय करने की मांग से जुड़ा है. पार्टी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है. पार्टी का कहना है कि चुनाव से जुड़े मुद्दों पर विरोध दर्ज कराने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अवसर मिलना चाहिए. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तारीख मांगने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचना इसी प्रयास का हिस्सा है.
दिल्ली में पुलिस कार्रवाई पर भी उठाए सवाल: CJP प्रवक्ता विजय रेड्डी ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बीच प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर अलग-अलग हिरासत केंद्रों में ले जाया गया. उन्होंने हिरासत के दौरान मारपीट किए जाने का आरोप भी लगाया. विजय रेड्डी ने कहा कि कुछ हिरासत केंद्रों में इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए गए. CJP प्रवक्ता ने महिलाओं और नाबालिगों को देर रात तक हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की.
CJP ने साफ कर दिया है कि वह अपने आंदोलन को खत्म करने के बजाय आगे बढ़ाने की तैयारी में है. पार्टी के मुताबिक, उसे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए केवल तारीख और अनुमति चाहिए. यदि पुलिस 24 घंटे के अंदर कोई जवाब नहीं देती है, तो वह दोबारा प्रदर्शन का आह्वान करेगी. अब सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस पार्टी के आवेदन पर क्या फैसला लेती है और क्या जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए तारीख तय होती है. फिलहाल CJP ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि कथित चुनावी अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध जारी रहेगा.
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