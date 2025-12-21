ETV Bharat / bharat

पत्नी से घर के खर्चों का हिसाब मांगना क्रूरता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति का अपनी पत्नी से घर के खर्चों का हिसाब मांगना क्रूरता नहीं है. इसके साथ ही जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने हैदराबाद की एक महिला की 2022 में सरूरनगर महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR को रद्द कर दिया. यह FIR उसके पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ थी, जो US में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता है.

पति-पत्नी, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. उन्होंने 2016 में शादी की थी और 2019 तक US में साथ रहे, जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो दोनों के बीच अनबन होने लगी, जिसके बाद महिला अपने बेटे को लेकर हैदराबाद में अपने होमटाउन लौट आई.

इसके बाद पति ने 2022 में उसे US लौटने के लिए एक नोटिस भेजा, जिसमें वैवाहिक अधिकारों को बहाल करने की मांग की गई थी. हालांकि, नोटिस के बाद पत्नी ने सरूरनगर पुलिस स्टेशन में उसके और उसके परिवार वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न कानूनों के तहत शिकायत दर्ज कराई.

अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि भारत लौटने के बाद उसका पति उसकी और उसके बच्चे की पैसे से मदद नहीं कर रहा था. उसने कहा कि जब भी वह परिवार की जरूरतों के लिए पैसे कमाती थी, तो वह हर पैसे का हिसाब मांगता था. महिला ने शिकायत में कहा, “वह सिर्फ भारत में अपने माता-पिता को लाखों रुपये भेजता है.”

FIR के बाद पुलिस ने उसके पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और उसके और उसके परिवार वालों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की. ​​महिला के पति ने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बाद में मामले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A के तहत दर्ज FIR को रद्द कर दिया.

'घरेलू हिंसा' की शिकायतों में सावधानी बरतें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता में सिर्फ किसी महिला को आत्महत्या के लिए उकसाना, उसकी जान या सेहत (शारीरिक या मानसिक) को गंभीर नुकसान पहुंचाना, पैसे या प्रॉपर्टी के लिए किसी महिला या उसके रिश्तेदारों को परेशान करना शामिल है.