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टेरर फंडिंग केस: आसिया अंद्राबी ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को हाईकोर्ट में दी चुनौती, NIA को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में कश्मीर के आतंकवादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की नेता आसिया अंद्राबी और दो सहयोगियों की ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी.

ट्रायल कोर्ट के आदेश को आसिया अंद्राबी के अलावा सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन ने हाईकोर्ट में चुनोती दी है. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 मार्च को आसिया अंद्राबी को उम्रकैद और सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को तीस वर्षों की कैद की सजा सुनाई थी.

पटियाला हाउस कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121, 121ए, 124ए, 153ए. 153बी और 505 के अलावा यूएपीए की धारा 18,20 और 39 के तहत दोषी करार दिया था. इन आतंकियों पर देशद्रोह और जम्मू-कश्मीर में घृणा फैलाने वाले भाषण देने के लिए अप्रैल 2020 में एक मामला दर्ज किया गया था.