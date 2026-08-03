टेरर फंडिंग केस: आसिया अंद्राबी ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को हाईकोर्ट में दी चुनौती, NIA को नोटिस जारी
ट्रायल कोर्ट के आदेश को आसिया अंद्राबी के अलावा सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
Published : August 3, 2026 at 5:26 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में कश्मीर के आतंकवादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की नेता आसिया अंद्राबी और दो सहयोगियों की ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी.
ट्रायल कोर्ट के आदेश को आसिया अंद्राबी के अलावा सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन ने हाईकोर्ट में चुनोती दी है. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 मार्च को आसिया अंद्राबी को उम्रकैद और सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को तीस वर्षों की कैद की सजा सुनाई थी.
पटियाला हाउस कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121, 121ए, 124ए, 153ए. 153बी और 505 के अलावा यूएपीए की धारा 18,20 और 39 के तहत दोषी करार दिया था. इन आतंकियों पर देशद्रोह और जम्मू-कश्मीर में घृणा फैलाने वाले भाषण देने के लिए अप्रैल 2020 में एक मामला दर्ज किया गया था.
एनआईए ने अप्रैल 2018 में इनके साथ-साथ इनके संगठन के खिलाफ मामला दर्ज किया था. दुख्तरान-ए-मिल्लत गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम , 1967 के तहत एक प्रतिबंधित संगठन है. एनआईए के मुताबिक तीनों विदेशों से मदद के लिए अभियान चला रहे थे. वे देश की संप्रभुता और एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे. दुख्तरान-ए-मिल्लत ने 23 मार्च 2018 को पाकिस्तान दिवस के रुप में मनाया था. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आसिया अंद्राबी ने कहा था कि धर्म , विश्वास और पैगंबर से प्रेम के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के सभी मुसलमान पाकिस्तानी हैं. इस दौरान पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी गाया गया था.
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