हजारीबाग में प्रवासी पक्षियों का सेंसेक्स, तिलैया डैम में दिखा दुर्लभ प्रवासी पक्षी फाल्केटेड डक

एशियाई जल पक्षी गणना 2026 मुख्य रूप से वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किया जाता है. भारत में, इस प्रोग्राम को बर्ड काउंट इंडिया द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है. यह 40वीं एशियाई और 60वीं अंतरराष्ट्रीय जलपक्षी जनगणना है, जो 2026 में होनी है. जनगणना के लिए eBird ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है. ये पक्षी साइबेरिया और मंगोलिया से करीब 3,100 किलोमीटर का सफर तय करके हजारीबाग पहुंचे हैं. सबसे ज्यादा मंगोलिया से सरपट्टी राजहंस हैं.

इन दिनों हजारीबाग में एशियाई जल पक्षी गणना 2026 चल रहा है. इस साल तिलैया डैम में 50 प्रजातियों के 11,000 से ज़्यादा जलीय पक्षी मिले, जिसे बहुत खुशी की बात माना जा रहा है. ये पक्षी साइबेरिया और मंगोलिया से लगभग 3,100 किलोमीटर का सफर तय करके हजारीबाग के तिलैया डैम पहुंचे हैं.

हजारीबाग: पूरे झारखंड में हजारीबाग एक बहुत ही खूबसूरत जिले के तौर पर जाना जाता है. इसकी खूबसूरती और जलाशयों ने इसे एक अलग पहचान दी है. यही वजह है कि सात समंदर पार से कई विदेशी पक्षी हजारीबाग आते हैं. जब ये विदेशी पक्षी आते हैं, तो उनकी गणना की जाती है.

पक्षी जनगणना में एशियाई जलपक्षी गणना के राज्य समन्वयक डॉ. सत्य प्रकाश, बर्ड वॉचर अमित जैन, कोडरमा वन प्रमंडल के एसबीओ अनिल दास और राहुल कुमार शामिल थे. अमित जैन ने बताया कि इस बार डैम के कुछ खास इलाकों में ही जलीय पक्षी दिखे. हालांकि इनकी संख्या कम नहीं है, लेकिन यह अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा इंसानी दखल के कारण पूरे डैम में पक्षी नहीं दिख रहे हैं. एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे डैम में पक्षी नहीं दिख रहे हैं.

प्रवासी पक्षी (Etv Bharat)

पक्षी गणना में दुर्लभ प्रवासी पक्षी कॉकबी (फाल्केटेड डक) मिला है. कॉकबी पूर्वी साइबेरिया और मंगोलिया से झारखंड आते हैं. अमित जैन का कहना है कि यह पूरे देश में दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है. यह नर और मादा दोनों है. इस खूबसूरत पक्षी को कैमरे में उतारना बहुत दिलचस्प लगा. नर के सिर पर हरे-तांबे जैसी चमक, गले पर एक सफेद धब्बा और पीठ पर लंबे, घुमावदार पंख होते हैं. यह सर्दियों में भारत में खासकर उत्तर-पूर्वी और पूर्वी तटों के आर्द्रभूमि में प्रवास करता है. नर 45-55 cm लंबा होता है, जबकि मादा भूरे रंग की होती है. यह मुख्य रूप से शाकाहारी है, बीज, जलीय पौधे और चावल खाता है. इसे ओडिशा और दिल्ली-एनसीआर के आर्द्रभूमि में देखा जाता है.

प्रवासी पक्षी (Etv Bharat)

इस बार की गणना में यूरेशियन कूट, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, नॉर्दर्न पिंटेल और यूरेशियन विगॉन की सबसे ज्यादा संख्या पाई गई. दूसरे पक्षियों में ग्रे हेरॉन, गार्गनी, कॉमन सैंडपाइपर, कैटिश प्लोवर, ब्लैक-विंग्ड स्टिल्ट, लिटिल रिंग प्लोवर, ओरिएंटल व्हाइट आइबिस, गैडवॉल, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब, लेसर व्हिसलिंग टील, कॉमन सैंडपाइपर, रिवर लैपविंग, ब्लैक-हेडेड गल, रेड शेल्डक, नॉर्दर्न शॉवलर और टफ्टेड पोचार्ड शामिल हैं.

