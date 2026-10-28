एशियन पैरा गोल्ड मेडलिस्ट नीरज यादव का निधन, दिल्ली के फ्लैट में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
एशियाई पैरा गेम्स चैंपियन नीरज यादव की संदिग्ध हालात में मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको दी थी बधाई.
Published : October 28, 2026 at 12:51 PM IST
नई दिल्ली: भारत के दिग्गज पैरा-एथलीट और तीन बार के एशियन पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता नीरज यादव का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. मंगलवार रात दिल्ली के एक फ्लैट में उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. शुरुआती तौर पर उनके द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, उनकी मौत के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच की जा रही है. दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया है.
नीरज यादव की हालत बिगड़ने के बाद स्वजन उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे थे. वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने जहरीला पदार्थ किन परिस्थितियों में खाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा.
पैरा-एथलेटिक्स की F-55 श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नीरज यादव ने अपनी कड़ी मेहनत, बेमिसाल प्रतिभा और असाधारण प्रदर्शन के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक खास पहचान बनाई थी. एशियाई पैरा गेम्स में तीन बार स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) जीतकर उन्होंने वैश्विक पटल पर देश का तिरंगा लहराया. उनकी इन ऐतिहासिक उपलब्धियों ने भारतीय पैरा-खेलों को एक नई ऊंचाई और पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद उनकी सराहना कर चुके है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाने वाले इस दिग्गज खिलाड़ी की अचानक और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से पूरे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. पैरा-खेलों से जुड़े अधिकारियों, साथी खिलाड़ियों और उनके अनगिनत प्रशंसकों के बीच इस दुखद घटना को लेकर गहरा सन्नाटा और मायूसी का माहौल है. फिलहाल सभी की नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर टिकी हैं, जिनसे इस दुखद घटना की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें: