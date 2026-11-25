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Asia Power Index 2026: अमेरिका और चीन के बाद भारत एशिया की तीसरी बड़ी ताकत, जापान-रूस भी पीछे छूटे

सांकेतिक फोटो ( ians )

हैदराबाद: आर्थिक क्षमता में मामूली गिरावट के बावजूद भारत ने एशिया के तीसरे सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है. ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख थिंक टैंक 'लोवी इंस्टीट्यूट' द्वारा 22 नवंबर 2026 को जारी 'एशिया पावर इंडेक्स 2026' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल शक्ति स्कोर 100 में से 40.5 अंक हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 0.5 अंक अधिक है.

इस सूची में अमेरिका (78.9 अंक) पहले और चीन (73.6 अंक) दूसरे स्थान पर काबिज हैं. भारत ने जापान (38.6), रूस (32.2) और ऑस्ट्रेलिया (31.7) जैसे दिग्गज देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान बरकरार रखा है. 70 से अधिक अंकों के साथ अमेरिका और चीन एशिया की दो महाशक्तियां बने हुए हैं, जबकि 40 से अधिक अंक हासिल करने वाला भारत इस क्षेत्र की एकमात्र 'प्रमुख शक्ति' के रूप में उभरा है. रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि भारत और चीन के बीच शक्ति का अंतर साल 2018 में इस सूचकांक की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है. हालांकि, चीन की कुल शक्ति अभी भी भारत की तुलना में 80 प्रतिशत अधिक है.

टॉप 10 शक्तिशाली देशों की सूची

लोवी इंस्टीट्यूट ने 27 देशों और क्षेत्रों का मूल्यांकन किया है. 2026 की रैंकिंग में शीर्ष 10 देश इस प्रकार हैं. अमेरिका – 78.9 अंक

चीन – 73.6 अंक

भारत – 40.5 अंक

जापान – 38.6 अंक

रूस – 32.2 अंक

ऑस्ट्रेलिया – 31.7 अंक

दक्षिण कोरिया – 31.0 अंक

सिंगापुर – 26.9 अंक

इंडोनेशिया – 21.7 अंक

मलेशिया – 20.5 अंक भारत की बढ़त के चार प्रमुख कारण

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की समग्र रैंकिंग में सुधार के पीछे रक्षा कूटनीति, व्यापारिक स्थिरता और सांस्कृतिक प्रभाव का बड़ा योगदान रहा है. रक्षा साझेदारी और ब्रह्मोस का प्रभाव: भारत के 'रक्षा नेटवर्क' स्कोर में सुधार हुआ है और यह 18.6 अंकों के साथ 11वें से 9वें स्थान पर पहुंच गया है. दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री और क्षेत्रीय रक्षा सहयोग बढ़ने से भारत को यह बढ़त मिली है. व्यापारिक संबंधों में स्थिरता: 'आर्थिक संबंध' के मामले में भारत दो पायदान चढ़कर 19.9 अंकों के साथ 7वें स्थान पर आ गया है. 2026 में भारत उन चुनिंदा पांच देशों में शामिल रहा, जिनके व्यापारिक संबंधों के स्कोर में गिरावट नहीं आई. 2025 के द्विपक्षीय व्यापार आंकड़ों के मुताबिक, नेपाल का 62.30%, श्रीलंका का 18.50%, रूस का 10.90% और बांग्लादेश का 9.80% व्यापार भारत से जुड़ा रहा. वहीं, भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में चीन (14.2%), अमेरिका (12.7%), यूरोपीय संघ (11.6%), यूएई (8.4%) और रूस (5.4%) शामिल रहे.