Asia Power Index 2026: अमेरिका और चीन के बाद भारत एशिया की तीसरी बड़ी ताकत, जापान-रूस भी पीछे छूटे
लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2026 में भारत 40.5 अंकों के साथ एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है.
Published : November 25, 2026 at 10:48 AM IST
हैदराबाद: आर्थिक क्षमता में मामूली गिरावट के बावजूद भारत ने एशिया के तीसरे सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है. ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख थिंक टैंक 'लोवी इंस्टीट्यूट' द्वारा 22 नवंबर 2026 को जारी 'एशिया पावर इंडेक्स 2026' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल शक्ति स्कोर 100 में से 40.5 अंक हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 0.5 अंक अधिक है.
इस सूची में अमेरिका (78.9 अंक) पहले और चीन (73.6 अंक) दूसरे स्थान पर काबिज हैं. भारत ने जापान (38.6), रूस (32.2) और ऑस्ट्रेलिया (31.7) जैसे दिग्गज देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान बरकरार रखा है. 70 से अधिक अंकों के साथ अमेरिका और चीन एशिया की दो महाशक्तियां बने हुए हैं, जबकि 40 से अधिक अंक हासिल करने वाला भारत इस क्षेत्र की एकमात्र 'प्रमुख शक्ति' के रूप में उभरा है. रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि भारत और चीन के बीच शक्ति का अंतर साल 2018 में इस सूचकांक की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है. हालांकि, चीन की कुल शक्ति अभी भी भारत की तुलना में 80 प्रतिशत अधिक है.
ASIA POWER INDEX: In 2026, the top five countries for overall power in Asia are the United States, China, India, Japan and Russia. Australia remains sixth in this year’s ranking. https://t.co/qrk0mc8Z8y https://t.co/VVdHc9oo5H— The Lowy Institute (@LowyInstitute) November 22, 2026
टॉप 10 शक्तिशाली देशों की सूची
लोवी इंस्टीट्यूट ने 27 देशों और क्षेत्रों का मूल्यांकन किया है. 2026 की रैंकिंग में शीर्ष 10 देश इस प्रकार हैं.
- अमेरिका – 78.9 अंक
- चीन – 73.6 अंक
- भारत – 40.5 अंक
- जापान – 38.6 अंक
- रूस – 32.2 अंक
- ऑस्ट्रेलिया – 31.7 अंक
- दक्षिण कोरिया – 31.0 अंक
- सिंगापुर – 26.9 अंक
- इंडोनेशिया – 21.7 अंक
- मलेशिया – 20.5 अंक
भारत की बढ़त के चार प्रमुख कारण
रिपोर्ट के अनुसार, भारत की समग्र रैंकिंग में सुधार के पीछे रक्षा कूटनीति, व्यापारिक स्थिरता और सांस्कृतिक प्रभाव का बड़ा योगदान रहा है.
रक्षा साझेदारी और ब्रह्मोस का प्रभाव: भारत के 'रक्षा नेटवर्क' स्कोर में सुधार हुआ है और यह 18.6 अंकों के साथ 11वें से 9वें स्थान पर पहुंच गया है. दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री और क्षेत्रीय रक्षा सहयोग बढ़ने से भारत को यह बढ़त मिली है.
व्यापारिक संबंधों में स्थिरता: 'आर्थिक संबंध' के मामले में भारत दो पायदान चढ़कर 19.9 अंकों के साथ 7वें स्थान पर आ गया है. 2026 में भारत उन चुनिंदा पांच देशों में शामिल रहा, जिनके व्यापारिक संबंधों के स्कोर में गिरावट नहीं आई. 2025 के द्विपक्षीय व्यापार आंकड़ों के मुताबिक, नेपाल का 62.30%, श्रीलंका का 18.50%, रूस का 10.90% और बांग्लादेश का 9.80% व्यापार भारत से जुड़ा रहा. वहीं, भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में चीन (14.2%), अमेरिका (12.7%), यूरोपीय संघ (11.6%), यूएई (8.4%) और रूस (5.4%) शामिल रहे.
भविष्य के संसाधन और क्षमता: 'भविष्य के संसाधन' श्रेणी में भारत 1.2 अंकों की बढ़त के साथ 56.2 अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर बना हुआ है. यह दर्शाता है कि आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक और जनसांख्यिकीय क्षमता बेहद मजबूत है.
सांस्कृतिक और कूटनीतिक प्रभाव: भारत के 'सांस्कृतिक प्रभाव' में सबसे ज्यादा 2.3 अंकों की वृद्धि हुई और यह 43.8 पर पहुंच गया. वहीं, 'कूटनीतिक प्रभाव' 70.3 अंकों के साथ भारत का सबसे मजबूत पक्ष बना हुआ है. क्षेत्रीय नेतृत्व के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैंकिंग में तीन स्थान का सुधार हुआ है और उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद एशिया का दूसरा सबसे प्रभावी नेता आंका गया है.
आर्थिक क्षमता में गिरावट बनी चुनौती
समग्र सुधार के बावजूद, भारत की 'आर्थिक क्षमता' में 0.7 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है और यह 26.4 अंक पर आ गई है. हालांकि भारत इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर बना हुआ है, लेकिन रिपोर्ट ने इसके पीछे रुपये की कमजोरी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा अर्थव्यवस्थाओं को मापने के तरीके में बदलाव और भारत के विदेशी निवेश में लगभग 20 अरब डॉलर की कमी को जिम्मेदार ठहराया है.
संसाधनों को प्रभाव में बदलने में मिली सफलता
रिपोर्ट का एक अहम पहलू 'पावर यील्ड' है, जो यह मापता है कि कोई देश अपने उपलब्ध संसाधनों की तुलना में कितना वास्तविक प्रभाव डाल पा रहा है. भारत का पावर यील्ड घाटा -4.0 से सुधरकर -3.3 पर आ गया है. साल 2023 के बाद यह पहली बार है जब इसमें सुधार हुआ है. यह इस बात का संकेत है कि भारत अब अपने आर्थिक, सैन्य और जनसांख्यिकीय संसाधनों को क्षेत्रीय प्रभाव में बदलने में पहले से अधिक सक्षम हो रहा है.
लोवी इंस्टीट्यूट का यह आकलन स्पष्ट करता है कि भारत ने एशिया की तीसरी बड़ी ताकत के रूप में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं. रक्षा निर्यात, संतुलित कूटनीति और भविष्य की संभावनाएं भारत को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन चीन के साथ अंतर को और कम करने के लिए भारत को अपनी मौजूदा आर्थिक क्षमता और रक्षा नेटवर्क को और अधिक विस्तार देना होगा.
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