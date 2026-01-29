ETV Bharat / bharat

एशिया का सबसे बड़ा लाह बगान होगा पुनर्जीवित! पलामू के कुंदरी में मौजूद हैं 90 हजार पलाश के पेड़

एशिया का सबसे बड़ा लाह बगान के पुनर्जीवित होने की उम्मीद बढ़ गई है. सरकार ने इसके किए पहल कर दी है.

पलामू: झारखंड के पलामू जिले के लेस्लीगंज प्रखंड अंतर्गत कुन्दरी में स्थित एशिया का सबसे बड़ा लाह बगान पुनर्जीवित होने वाला है. यह बगान 421 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 90 हजार पलाश के पेड़ मौजूद हैं. यह बगान झारखंड वन विभाग के अधीन है, जबकि लाह उत्पादन की जिम्मेदारी झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) को सौंपी गई है.

पुनर्जीवन की पहल और सरकारी प्रयास

2019-20 में JSLPS ने वन विभाग के साथ लाह उत्पादन के लिए अनुबंध किया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया. अब झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बगान को पुनर्जीवित करने की मजबूत पहल की है. उन्होंने वन विभाग और JSLPS को एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है. मंत्री ने खुद बगान का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक की. उन्होंने डीपीआर (Detailed Project Report) तैयार करने के निर्देश दिए हैं तथा संबंधित अधिकारियों से कई दौर की चर्चा की है.

एशिया का सबसे बड़ा लाह बगान होगा पुनर्जीवित

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एशिया के सबसे बड़े लाह बगान को पुनर्जीवित करने से राजस्व में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. यह पलामू की पहचान भी बनेगा. यदि कोई लाह उत्पादन के आधार पर फैक्ट्री लगाना चाहे, तो उसकी मदद की जाएगी.

आर्थिक संभावनाएं और लाभार्थी

कुन्दरी लाह बगान से लाह उत्पादन शुरू होने पर सालाना 70 से 100 करोड़ रुपये तक का कारोबार संभव है. वर्तमान में 663 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं और अन्य स्थानीय किसान इससे जुड़े हैं. उत्पादन बहाल होने से आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांवों के हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ होगा.

कुंदरी के लाह बगान की खासियत

सुरक्षा की चुनौतियां और उपाय

बगान की सबसे बड़ी चुनौती उसकी सुरक्षा है. यह चारों तरफ से खुला हुआ है और घेराबंदी नहीं है. कोविड से पहले यहां बड़े पैमाने पर लाह की चोरी हुई थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ. पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में पूरे बगान को घेराबंदी करने और ट्रेंच (खाई) बनाने की तैयारी है.

स्थानीय किसान सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि बगान में बड़ी संख्या में पलाश के पेड़ हैं, जिससे उत्पादन अच्छा होगा. किसान दिनेश ने कहा कि इससे कई गांवों को फायदा पहुंचेगा.

लाह क्या है? उत्पादन और उपयोग

लाह एक प्राकृतिक राल (गोंद) है, जो लेसिफर लाका नाम के कीट के शरीर से तरल रूप में निकलता है. यह कीट मुख्य रूप से पलाश, कुसुम और बेर के पेड़ों पर रहता है. पलाश का पेड़ इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. कीट पेड़ का रस चूसता है और सुरक्षा कवच के रूप में तरल निकालता है, जो ठोस होकर लाह बन जाता है. यह प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी होती है.

क्या है लाह? कैसे होती है खेती

लाह की खेती की विधि

नवंबर के पहले सप्ताह में कीट (बिहन) को पेड़ की टहनियों पर चढ़ाया जाता है. 21 दिन बाद उतार लिया जाता है, फिर दवा का छिड़काव किया जाता है. बगान को चार जोनों में बांटा जाता है, ताकि नियमित अंतराल पर फसल तैयार हो सके.

लाह का क्या होता है उपयोग

लाह का इस्तेमाल चूड़ी, श्रृंगार सामग्री (जैसे लिपस्टिक), जेवर, सीलिंग वैक्स, स्याही, वार्निश और विशेष प्रकार के सीमेंट बनाने में होता है.

भारत में लाह का महत्व

भारत विश्व का सबसे बड़ा लाह उत्पादक देश है. भारत सरकार ने रांची में लाह पर शोध केंद्र भी स्थापित किया है. कुन्दरी बगान के पुनर्जीवन से झारखंड में लाह उत्पादन को नई गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

