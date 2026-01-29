ETV Bharat / bharat

एशिया का सबसे बड़ा लाह बगान होगा पुनर्जीवित! पलामू के कुंदरी में मौजूद हैं 90 हजार पलाश के पेड़

पलामू: झारखंड के पलामू जिले के लेस्लीगंज प्रखंड अंतर्गत कुन्दरी में स्थित एशिया का सबसे बड़ा लाह बगान पुनर्जीवित होने वाला है. यह बगान 421 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 90 हजार पलाश के पेड़ मौजूद हैं. यह बगान झारखंड वन विभाग के अधीन है, जबकि लाह उत्पादन की जिम्मेदारी झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) को सौंपी गई है.

पुनर्जीवन की पहल और सरकारी प्रयास

2019-20 में JSLPS ने वन विभाग के साथ लाह उत्पादन के लिए अनुबंध किया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया. अब झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बगान को पुनर्जीवित करने की मजबूत पहल की है. उन्होंने वन विभाग और JSLPS को एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है. मंत्री ने खुद बगान का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक की. उन्होंने डीपीआर (Detailed Project Report) तैयार करने के निर्देश दिए हैं तथा संबंधित अधिकारियों से कई दौर की चर्चा की है.

एशिया का सबसे बड़ा लाह बगान होगा पुनर्जीवित (ETV Bharat)

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एशिया के सबसे बड़े लाह बगान को पुनर्जीवित करने से राजस्व में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. यह पलामू की पहचान भी बनेगा. यदि कोई लाह उत्पादन के आधार पर फैक्ट्री लगाना चाहे, तो उसकी मदद की जाएगी.

आर्थिक संभावनाएं और लाभार्थी

कुन्दरी लाह बगान से लाह उत्पादन शुरू होने पर सालाना 70 से 100 करोड़ रुपये तक का कारोबार संभव है. वर्तमान में 663 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं और अन्य स्थानीय किसान इससे जुड़े हैं. उत्पादन बहाल होने से आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांवों के हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ होगा.

कुंदरी के लाह बगान की खासियत (ETV Bharat)

सुरक्षा की चुनौतियां और उपाय

बगान की सबसे बड़ी चुनौती उसकी सुरक्षा है. यह चारों तरफ से खुला हुआ है और घेराबंदी नहीं है. कोविड से पहले यहां बड़े पैमाने पर लाह की चोरी हुई थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ. पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में पूरे बगान को घेराबंदी करने और ट्रेंच (खाई) बनाने की तैयारी है.