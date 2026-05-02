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द्वारका के समुद्र में 'प्राचीन वैभव': उत्खनन में भव्य किलेबंद संरचना और रोमन सिक्के मिले

'अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग' द्वारा समुद्री उत्खनन की तैयारी. ( ETV Bharat )

ASI के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस खोज के बारे में विस्तृत जानकारी दी. (ETV Bharat)

पुरातत्व विभाग ने अरब सागर और बेट द्वारका के क्षेत्रों में व्यापक शोध अभियान चलाया है. इस दौरान समुद्र तट पर स्थित प्राचीन बस्ती के अवशेषों वाले स्थानों पर लगभग 20 खाइयां (Trenches) खोदी गईं. इन खाइयों से एक विशाल 'स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स' (संरचनात्मक परिसर) निकलकर सामने आया है. इस परिसर में कई कमरे, खुले गलियारे और चारों ओर मजबूत किलेबंदी के निशान मिले हैं, जो किसी प्राचीन सुरक्षित किले या व्यापारिक केंद्र जैसी प्रतीत होती है.

द्वारका (गुजरात): देवभूमि द्वारका से एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 'अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग' द्वारा किए गए समुद्री उत्खनन में एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो द्वारका की पौराणिक भव्यता और इसके वैश्विक महत्व को एक बार फिर प्रमाणित करते हैं. ASI के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खोज की विस्तृत जानकारी साझा की.

विशेषज्ञों के अनुसार, यह संरचना प्राचीन काल में व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र थी. उत्खनन के दौरान यहां मनके बनाने और तांबा-लोहा गलाने की गतिविधियों के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं. यह दर्शाता है कि उस काल में यहां की आबादी तकनीकी और आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध और विकसित थी. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अवशेष अभी भी काफी हद तक सुरक्षित स्थिति में हैं, जो भविष्य के शोध के लिए मील का पत्थर साबित होंगे.

'अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग' द्वारा किए गए समुद्री उत्खनन में एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं. (ETV Bharat)

रोमन साम्राज्य से थे द्वारका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध

इस खोज की सबसे चौंकाने वाली बात द्वारका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों का उजागर होना है. उत्खनन में रोमन सिक्के, रोमन इंटैग्लियो (नक्काशीदार पत्थर), रोमन एम्फोरा (विदेशी बर्तन) और टॉरपीडो जार जैसे साक्ष्य मिले हैं. ये प्रमाण सिद्ध करते हैं कि प्राचीन द्वारका का सीधा व्यापार रोमन साम्राज्य जैसे सुदूर देशों के साथ था.

इतिहास का नया अध्याय

महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि ओखामंडल क्षेत्र, अरब सागर और बेट द्वारका में यह पुरातात्विक अन्वेषण वर्तमान में भी जारी है. इस नई खोज ने क्षेत्र के इतिहास और पुरातत्व में एक नया अध्याय जोड़ दिया है. इससे न केवल द्वारका की प्राचीनता पर नया प्रकाश पड़ेगा, बल्कि इसकी वैश्विक पहचान को भी नई मजबूती मिलेगी.

'अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग' द्वारा किए गए समुद्री उत्खनन में एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं. (ETV Bharat)

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