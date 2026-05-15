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उत्तराखंड के चार प्राचीन धरोहर स्थलों में रिसाव, सदियों बाद पहली बार खुलेगा कटारमल सूर्य मंदिर का शिखर

उत्तराखंड की चार ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों की छतों में पानी का रिसाव हो रहा, एएसआई इनकी पुनर्स्थापना और संरक्षण का काम कर रही है

KATARMAL SUN TEMPLE CONSERVATION
विरासतों का संरक्षण (Photo courtesy: ASI)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 2:56 PM IST

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देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड के चार ऐतिहासिक मंदिर और किला परिसर इन दिनों संरक्षण के बड़े अभियान से गुजर रहे हैं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) यानी ASI बिना मूल स्वरूप बदले इनकी छतों और शिखरों को खोलकर मरम्मत करेगा. ऐसी तकनीक जिसमें आधुनिक निर्माण सामग्री से अधिक पारंपरिक शिल्प और मूल पत्थरों पर भरोसा किया जा रहा है.

उत्तराखंड की चार प्राचीन धरोहर स्थलों की छतों में रिसाव: उत्तराखंड की सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया है. राज्य के चार ऐतिहासिक स्थलों जिनमें लाखामंडल मंदिर, महासू देवता मंदिर, चांदपुर गढ़ी और कटारमल सूर्य मंदिर में वर्षों से हो रहे पानी के रिसाव को रोकने के लिए व्यापक संरक्षण कार्य चल रहा है. विशेष बात यह है कि इन संरक्षित स्मारकों की मूल वास्तुशैली, प्राचीन शिल्प और ऐतिहासिक पहचान को बिना छेड़े मरम्मत की जाएगी.

एएसआई देगा पुराना स्वरूप: देहरादून सर्किल के सहायक पुरातत्वविद् मोहन जोशी के अनुसार-

ASI की टीम वर्तमान में इन स्थलों पर पुनर्स्थापना (Restoration) और संरक्षण (Conservation) के तहत तकनीकी अध्ययन कर रही है. कई मंदिरों की छतें पारंपरिक पत्थर-पठाल से बनी हैं, जिनकी जोड़ संरचना कमजोर पड़ने से पानी सीधे गर्भगृह तक पहुंच रहा है. इससे मूर्तियां, शिल्पकला, पत्थर की नक्काशी और मूल संरचना प्रभावित हो रही है. संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि रिसाव रोका जाए, लेकिन किसी भी आधुनिक सीमेंट, RCC या कृत्रिम सामग्री का उपयोग न हो. इसके लिए एक-एक पत्थर हटाकर, आंतरिक संरचना को सुधारकर फिर उसी क्रम में पुनः लगाया जाएगा.
-मोहन जोशी, सहायक पुरातत्वविद, देहरादून सर्किल-

कटारमल सूर्य मंदिर का पहली बार खुलेगा शिखर: अल्मोड़ा के निकट स्थित कटारमल सूर्य मंदिर इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह मंदिर कत्यूरी राजवंश के राजा कटारमल द्वारा 9वीं शताब्दी के आसपास निर्मित माना जाता है और उत्तर भारत के विरले सूर्य मंदिरों में शामिल है. इसे बड़ादित्य मंदिर भी कहा जाता है. मुख्य मंदिर के चारों ओर 40 से अधिक छोटे मंदिर बने हैं, जो इसे एक विस्तृत मंदिर समूह का स्वरूप देते हैं. इस मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य की पहली किरण विशेष समय पर गर्भगृह तक पहुंचती है.

चूना-आधारित मोर्टार और पारंपरिक मिश्रण से मजबूत होंगे जोड़: वर्तमान में मंदिर के मुख्य शिखर से पानी रिसने लगा है. यह स्थिति गर्भगृह के भीतर नमी बढ़ा रही है और दीवारों के क्षरण का कारण बन रही है. ASI पहली बार मंदिर के शिखर को सावधानी से खोलेगा. क्षतिग्रस्त पत्थरों को निकालकर उनकी फिलिंग उसी तरह के स्थानीय पत्थरों से की जाएगी. जहां आवश्यक होगा, पारंपरिक चूना-आधारित मोर्टार (Lime mortar) और पारंपरिक मिश्रण से जोड़ मजबूत किए जाएंगे. यह कार्य इसलिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मंदिर राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक है और इसकी मूल बनावट में कोई दृश्य परिवर्तन नहीं होना चाहिए.

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लाखा मंडल (Etv Bharat)

लाखामंडल महाभारत काल की स्मृति, अब रिसती छत: लाखामंडल मंदिर देहरादून जिले के जौनसार क्षेत्र में स्थित है. इसे महाभारत काल से जोड़ा जाता है. स्थानीय मान्यता है कि यह वही स्थान है, जहां कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनवाया था. मंदिर परिसर में विशाल शिवलिंग और प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं. यह स्थल पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

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लाखा मंडल का दुर्लभ ग्रेफाइट का शिवलिंग (Etv Bharat)

हर पत्थर की हो रही नंबरिंग: ASI के अनुसार, यहां मंदिर की पत्थर-पठाल वाली छत के जोड़ खुल गए हैं. बारिश का पानी गर्भगृह तक पहुंचने लगा है. इससे शिवलिंग के आसपास का पत्थर नम होकर कमजोर पड़ रहा है. मरम्मत के लिए पहले पूरी छत को व्यवस्थित रूप से हटाया जाएगा. नीचे जल निकासी का मार्ग सुधारा जाएगा और फिर वही पुरानी स्लेट-पत्थर संरचना दोबारा स्थापित की जाएगी. इस प्रक्रिया में हर पत्थर की नंबरिंग की जा रही है, ताकि वही पत्थर अपनी मूल स्थिति में लौट सके.

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हनोल का महासू देवता मंदिर (फोटो सोर्स- Chandram Rajguru)

हनोल का महासू देवता मंदिर, लकड़ी-पत्थर शैली पर संकट: महासू देवता मंदिर टोंस नदी किनारे स्थित है और जौनसार-बावर क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान माना जाता है. यह मंदिर 9वीं–10वीं शताब्दी का माना जाता है तथा पत्थर और लकड़ी की मिश्रित काठ-कुनी शैली में बना है. यहां महासू देवता स्थानीय न्याय देवता के रूप में पूजे जाते हैं.

विस्तृत अध्ययन के बाद पुनर्स्थापना और संरक्षण: मंदिर के मंडप और गर्भगृह की छत में लंबे समय से पानी का रिसाव हो रहा है. लकड़ी के कुछ हिस्सों में नमी जमा होने लगी है, जो आगे चलकर संरचना को नुकसान पहुंचा सकती है. ASI यहां छत के पत्थरों को हटाकर नीचे के लकड़ी और पत्थर के आधार को मजबूत कर रही है. टीम ने पहले संरचना का विस्तृत अध्ययन किया और पाया कि बाहरी सतह सही दिखती है, लेकिन अंदरूनी जोड़ ढीले हो चुके हैं. इसी कारण अंदर पानी जमा हो रहा है.

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चांदपुर गढ़ी (फोटो सौजन्य- रवि बिजरनिया)

चांदपुर गढ़ी, गढ़वाल की पहली राजधानी की दीवारें कमजोर: चांदपुर गढ़ी को गढ़वाल राज्य की प्रारंभिक राजधानी माना जाता है. यह राजा कनकपाल से जुड़ा ऐतिहासिक किला परिसर है. यहां प्राचीन किले की दीवारें, मंदिर और सुरक्षा संरचनाएं आज भी मौजूद हैं. पहाड़ी ढलान पर स्थित होने के कारण बरसाती पानी यहां संरचनाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है.

पारंपरिक सूखी पत्थर की चिनाई होगी: ASI के अनुसार, यहां एक मंदिर की छत से पानी लगातार भीतर जा रहा है जबकि किले की एक दीवार भी कमजोर होकर झुकने लगी है. इस हिस्से में संरक्षण कार्य सबसे जटिल माना जा रहा है क्योंकि दीवार के साथ मिट्टी का दबाव भी बढ़ रहा है. पहले पूरी छत खोली जाएगी, फिर पुराने पत्थरों को साफ कर पुनः लगाया जाएगा. दीवार की जड़ों को मजबूत करने के लिए पारंपरिक सूखी पत्थर की चिनाई (Dry Stone Masonry) तकनीक अपनाई जा रही है, ताकि नई चिनाई अलग से दिखाई न दे.

कैसे होता है ऐसा संरक्षण? पुरातत्व विभाग के अनुसार, इन स्मारकों की मरम्मत साधारण निर्माण जैसा काम नहीं है. आधुनिक निर्माण में सीमेंट या जलरोधी रसायन (Waterproofing Chemicals) तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन संरक्षित धरोहरों में ऐसा करना नियमों के खिलाफ है. इसलिए पहले साइट मैपिंग (Site Mapping) की जाती है. फिर हर पत्थर, स्लैब और जोड़ को चिन्हित किया जाता है. उसके बाद छत को खोला जाता है, अंदर के पानी के मार्ग देखे जाते हैं और जलनिकास (Drainage) ठीक की जाती है.

सिर्फ रिसाव रोकना नहीं, मूल स्थापत्य की आयु बढ़ाना है एएसआई का मकसद: जहां पत्थर पूरी तरह टूट चुके हों, वहां उसी प्रकार के प्राकृतिक पत्थर स्थानीय स्रोत से खोजे जाते हैं. कई बार पारंपरिक चूना-आधारित मोर्टार (Lime Mortar), गुड़, बेलगोंद और चूने जैसे मिश्रण का उपयोग भी किया जाता है, क्योंकि पुराने मंदिरों की संरचना इसी तकनीक पर आधारित रही है. ASI का उद्देश्य केवल रिसाव रोकना नहीं, बल्कि मूल स्थापत्य की आयु बढ़ाना भी है.

विरासत बचाने की चुनौती: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में स्थित ये स्मारक लगातार मौसम, वर्षा, बर्फ और तापमान के बदलाव झेलते हैं. सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश मंदिर पहाड़ी ढलानों पर बने हैं, जहां पानी का दबाव और नमी तेजी से असर डालती है. यही कारण है कि ASI ने इस बार चार प्रमुख स्थलों को प्राथमिकता दी है.

ताकि जिंदा रहे उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत: विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अभी यह संरक्षण नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में कई मूल नक्काशियां और पत्थर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं. कटारमल सूर्य मंदिर का शिखर खोलने का फैसला इसी दृष्टि से ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि सदियों पुराने इस मंदिर में ऐसा कार्य पहली बार होगा. ASI का यह अभियान केवल मरम्मत नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश है, जहां आधुनिक तकनीक और पारंपरिक शिल्प एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इतिहास की पहचान जस की तस बनी रहे, यही सबसे बड़ा लक्ष्य है.
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