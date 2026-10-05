पंजाब के अमृतसर में ड्यूटी से घर लौट रहे ASI पर फायरिंग, अस्पताल में भर्ती
पंजाब के अमृतसर में पुलिस अधिकारी पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई. बाल-बाल बचे एएसआई.
Published : October 5, 2026 at 8:26 AM IST
अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने चाटीविंड पुलिस स्टेशन में तैनात असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) पर गोलियां चलाई. बताया जा रहा है कि हमलावर पीछे से आए और एएसआई पर गोली चलाई. गोली उनके हाथ में लगी, जिससे वह घायल हो गए. घटना के बाद उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
बाल-बाल बचे एएसआई
एएसआई सुखचैन सिंह के ऊपर घर लौटते समय गोली चलाई गई. हॉस्पिटल में मीडिया से बात करते हुए एएसआई सुखचैन सिंह ने कहा, 'मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था. मोटरसाइकिल पर सवार तीन लड़के पीछे से आए और बिना किसी बातचीत या चेतावनी के मुझ पर गोली चला दी. हमलावरों ने अपने चेहरे भी नहीं ढके थे. गोली मेरे हाथ में लगी और आर-पार हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.'
आगे कहा,'हमलावर पीछे से मोटरसाइकिल पर आए और मुझ पर सीधे गोली चला दी. मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. अगर गोली कहीं और लगती तो मेरी जान को खतरा हो सकता था.'
किसने चलाई गोली ?
हमले के पीछे के मकसद के बारे में सुखचैन सिंह ने कहा कि उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या झगड़ा नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह डर जताया कि यह हमला उनके परिवार से जुड़ी किसी पुरानी लड़ाई का नतीजा हो सकता है.
सुखचैन सिंह ने कहा,'मेरे भाई का पहले मर्डर हुआ था, और उस घटना से जुड़ा केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है. गवाही पूरी होने के बाद मामला अब अपने आखिरी स्टेज में है. हो सकता है कि दूसरी पार्टी ने इसी चल रही दुश्मनी की वजह से मुझे टारगेट किया हो.'
हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग
पीड़ित पुलिस अधिकारी ने कहा, 'मैं किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता, फिर भी मुझ पर बिना किसी वजह के हमला किया गया है. अगर गोली कहीं और लगती, तो मेरी जान को खतरा हो सकता था.' सुखचैन सिंह ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन और सीनियर अधिकारी निष्पक्ष जांच करें. हमलावरों की पहचान करके उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और हमले के पीछे के मकसद का पता लगाएं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
अनजान हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज
डीएसपी धर्मिंदर कल्याण ने कहा, 'अनजान आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस टेक्निकल मदद से मामले की पूरी जांच कर रही है.' यह हमला पुरानी रंजिश की वजह से हुआ या कोई दूसरी साजिश थी, इस बारे में डीएसपी कल्याण ने कहा कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है.
पुलिस सभी संभावित पहलुओं और एंगल की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि हमलावरों का जल्द ही पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.