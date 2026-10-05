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पंजाब के अमृतसर में ड्यूटी से घर लौट रहे ASI पर फायरिंग, अस्पताल में भर्ती

पंजाब के अमृतसर में ड्यूटी से घर लौट रहे एएसआई पर फायरिंग के बाद अस्पताल में भर्ती ( ETV Bharat )

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने चाटीविंड पुलिस स्टेशन में तैनात असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) पर गोलियां चलाई. बताया जा रहा है कि हमलावर पीछे से आए और एएसआई पर गोली चलाई. गोली उनके हाथ में लगी, जिससे वह घायल हो गए. घटना के बाद उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

बाल-बाल बचे एएसआई एएसआई सुखचैन सिंह के ऊपर घर लौटते समय गोली चलाई गई. हॉस्पिटल में मीडिया से बात करते हुए एएसआई सुखचैन सिंह ने कहा, 'मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था. मोटरसाइकिल पर सवार तीन लड़के पीछे से आए और बिना किसी बातचीत या चेतावनी के मुझ पर गोली चला दी. हमलावरों ने अपने चेहरे भी नहीं ढके थे. गोली मेरे हाथ में लगी और आर-पार हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.' आगे कहा,'हमलावर पीछे से मोटरसाइकिल पर आए और मुझ पर सीधे गोली चला दी. मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. अगर गोली कहीं और लगती तो मेरी जान को खतरा हो सकता था.' किसने चलाई गोली ? हमले के पीछे के मकसद के बारे में सुखचैन सिंह ने कहा कि उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या झगड़ा नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह डर जताया कि यह हमला उनके परिवार से जुड़ी किसी पुरानी लड़ाई का नतीजा हो सकता है.