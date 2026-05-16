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ASI के वह 5 साक्ष्य जिसने दी मंदिर की गवाही, ब्रिटिश म्यूजियम से आएगी वाग्देवी की मूर्ति!

2- हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां मिली ASI की टीम ने सर्वे के दौरान आधुनिक मशीनों से भोजशाला में खुदाई करवाई. जहां कई मूर्तियां और टूटी हुई प्रतिमाएं मिलीं, जिन्हें हिंदू देवी-देवताओं से जुड़ा बताया गया. इन मूर्तियों मेंं भगवान शिव, विष्णु, गणेश, कुबेर और वासुकी नाग की प्रतिमाएं शामिल हैं. इसके अलावा कई स्तंभों और पत्थरों पर धार्मिक प्रतीकों, नक्काशी और कलाकृतियों के चिन्ह भी मिले थे.

1- प्राचीन मंदिर संरचना के साक्ष्य मिले हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही देश भर से 75 आर्कियोलॉजिस्ट धार भोजशाला पहुंच गए थे और सर्वे शुरु कर दिया. ASI की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, धार भोजशाला के मौजूदा ढांचे में पहले से मौजूद हिंदू धार्मिक संरचना के अवशेष पाए गए. सर्वे के दौरान कई ऐसे पत्थर, स्तंभ, बीम और सामग्री मिली, जिनका दोबारा इस्तेमाल किया गया प्रतीत होता है. एक्सपर्ट ने माना कि ये अवशेष किसी पुराने मंदिर का हिस्सा हो सकते हैं. यहीं जांच मंदिर के पक्ष में आए फैसले में अहम कड़ी बनी

धार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार भोजशाला विवाद पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने भोजशाला को मां वाग्देवी सरस्वती का मंदिर मानते हुए हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है. 700 साल से चल रहे इस विवाद में ASI (Archaeological Survey of India) की सर्वे रिपोर्ट अहम कड़ी साबित हुई. ASI ने 98 दिनों तक मंदिर में सर्वे किया था. 2100 पेज की रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश की थी. जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया. इस आर्टिकल में जानेंगे आखिर वह कौनसे 5 साक्ष्य थे जिन्होंने इस विवाद की गुत्थी सुलझाई.

3- संस्कृत शिलालेख और देवनागरी लिपि के संकेत

हाईकोर्ट में पेश ASI की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, भोजशाला में सर्वे के दौरान कुछ पत्थरों और दीवारों पर संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में लिखे श्लोक पाए गए हैं. इनमें विद्या, ज्ञान और मां सरस्वती से जुड़े उल्लेख मिले. इससे पता चलता है कि भोजशाला सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र रहा है. सर्वे में उन्हें परमार काल का बताया गया है.

98 दिन ASI ने किया सर्वे (ETV Bharat)

4- बौद्ध मूर्ति मिली, 106 मुख्य स्तंभ मौजूद

सर्वे में टीम ने बौद्ध मूर्तियां भी बरामद की है. रिपोर्ट के अनुसार, भोजशाला में कुल 106 मुख्य स्तंभ और 82 अर्धस्तंभ मौजूद हैं. जिनमें अधिकतर हिंदू धर्म की है. सर्वे के दौरान इंसानों और पशुओं की आकृतियां भी मिलीं हैं, जो क्षतिग्रस्त बताई गईं. इसके अलावा प्राचीन जमाने के बर्तन और मुगलकालीन सिक्के भी मिले हैं.

खुदाई में मिली मंदिर की संरचना (ETV Bharat)

5- खंभों पर मिली कमल आकृति

ASI की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर में कमल के फूल की आकृतियां उकेरी हुई मिली हैं. पुराने खंभों और संरचनाओं पर भी कमल के फूल उकेरे हुए मिले हैं. इसके अलावा शंख आकृति और 'ॐ सरस्वत्यै नमः' लिखे हुए प्राचीन स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं. इतिहासकारों और कई पुराने दस्तावेजों के अनुसार माना जाता है कि 11वीं सदी में राजा भोज ने यहां मां सरस्वती को समर्पित एक मंदिर और शिक्षा केंद्र का निर्माण करवाया था.

दीवारों पर संस्कृत भाषा लिखी मिली (ETV Bharat)

मुस्लिम समाज जाएगा सुप्रीम कोर्ट

धार भोजशाला मामले में मंदिर के पक्ष में फैसला आने से मुस्लिम समाज में रोष है. कोर्ट ने भोजशाला में नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकता है. मुस्लिम पक्ष के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. धार के शहर काजी वकार सादिक का कहना है कि, ''बड़ा आश्चर्यजनक फैसला है. ASI की रिपोर्ट पूरे तरीके से बकवास है. ASI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है. हम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. हमें उम्मीद है सुप्रीमकोर्ट में हमारी बात को सुना जाएगा.''

हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां मिली (ETV Bharat)

आने वाले जुम्मे को भी पढ़ेंगे नमाज

मस्जिद पक्ष के याचिकाकर्ता अब्दुल समद ने कहा कि, ''हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे. क्योंकि हमारी कोई भी बात कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की है. कोर्ट ने मिसगाइड होते हुए फैसला सुनाया है. हमने सारे एविडेंस कोर्ट के समक्ष रखे लेकिन कोर्ट ने सबको इग्नोर करते हुए फैसला दिया है. हम हमेशा से भोजशाला में नमाज पढ़ते रहे हैं और आने वाले जुम्मे को भी नमाज पढ़ेंगे. कोर्ट ने जो हमारे अधिकारों का हनन किया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.''

संस्कृत शिलालेख और देवनागरी लिपि के संकेत (ETV Bharat)

लंदन से वाग्देवी की मूर्ति लाने की मांग

हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है. कोर्ट ने सरकार से लंदन के म्यूजियम में रखी वाग्देवी की मूर्ति को वापस लाने के प्रयास की बात कही है. हिंदू समाज के लोगों ने भी वाग्देवी सरस्वती जी मूर्ति को वापस लाने की मांग उठाई है. मूर्ति 117 सालों से लंदन के ब्रिटिश ग्रेट रसल स्ट्रीट म्यूजियम में रखी हुई है. जिस बॉक्स में मूर्ति रखी है उसे छूने की भी इजाजत नहीं है. हिंदू समाज सालों से मूर्ति वापस लाने की मांग करता रहा है. चूंकि अब फैसला मंदिर के पक्ष में आ गया है तो मूर्ति वापस लाने की चर्चा और तेज हो गई है.